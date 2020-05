La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/abr/2020 Semanario del Pescador:

San Blas de a poco y con horarios

Por Luis María Bruno







En una nota enviada por el amigo y colaborador Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, nos daba cuenta de la apertura de la pesca de costa en San Blas pero con restricciones y en la misma esto nos decía: "Con mucha ansiedad se esperan aperturas de sectores destinados a la pesca recreativa, pero para llegar a ella existen medidas que llevaran mucho tiempo reordenar y hasta tal vez volver a regular, afectando tremendamente a quienes viven de este deporte que nos vincula al aire libre y dejando muchos frentes abiertos de que ocuparnos para volver a tener una continuidad cuando esto pase. Por una parte, nos tiene muy ocupado el Litoral con la crítica bajante del río Paraná que parece facilitarle las cosas a quienes desesperadamente sacan provecho de él, actividad que ahora incluye también algunos sectores del Río de la Plata, mezclándose subsistencia con depredación. Además está todo el entorno que envuelve a este deporte que moviliza micro economías regionales, incluyendo gastronomía, hospedajes, guías y turismo, todo esto sin poder olvidarnos que la panza suena de cualquier manera, y donde comer pasó a ser lo primordial después de un mes de cuarentena que limó las fuentes laborales. Seguramente esta última razón fue la que más pesó para que la delegación de Carmen de Patagones tomara la determinación de permitir a los pescadores acercarse a la costa y lograr algunas buenas piezas para la sartén o el horno en cualquier caso. La medida destinada a la pesca de subsistencia se tuvo que tomar debido a que Bahía San Blas se sostiene exclusivamente del movimiento que produce en época estival con los visitantes que disfrutan de un descanso frente al mar y con la pesca deportiva el resto del año, ambas totalmente detenidas ya que marzo y abril suelen ser meses de vacaciones en la playa para muchos. El ingreso a la ciudad está cerrado, por lo cual no hay circulación de efectivo y la situación es crítica, no perciben ingresos de ningún tipo de los trabajadores independientes, y tampoco los que tienen emprendimientos privados. Es tan extrema la situación económica que los pocos supermercados que continúan abiertos de forma solidaria entregaron alimentos a quienes no los pueden pagar por ahora, y hasta que regrese la actividad a la localidad. Así se reguló la posibilidad de hacer una pesca de costa utilizando dos horas antes de la pleamar y dos horas después, solamente permitido para un pescador, y con una separación mínima de unos 20 metros de distancia entre sí, y en un régimen horario limitado hasta las 19 horas y no antes de las 8 de la mañana. También en la regulación está el pedido de ser solidario con quienes no puedan acercarse a la costa, o no puedan hacer esta pesca, y compartir algo de la cosecha del día con vecinos o familias que necesiten poner algo en la mesa. Más allá de esta medida que aplaudimos destacamos la excelente cosecha de pejerreyes lograda por Guillermo Goro quien habitualmente ofrece salidas guiadas utilizando el clásico rulero cebador de fondo, con tres anzuelos encarnados con una tirita de magru y camarón. De apoco se volverá, pero ahora solo nos toca estar codo a codo con nuestros compatriotas y que este bicho desaparezca haciendo el menos daño posible". En nuestro programa televisivo Nº825 de esta semana el amigo y colaborador Jorge Alberto Robson nos muestra el despiece y lubricación de los reeles frontales, el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.



Hermosos pejerreyes a tiro de caña en las costas de San Blas.



