Concejales de Juntos por el Cambio reclaman que "no suelten presos en Campana"

Los ediles oficialistas consideraron que esta decisión "vulnera todos los derechos de las víctimas" e instaron al Gobierno Nacional a disponer de todas las medidas necesarias para evitar contagios de Covid-19 en vez de otorgar prisiones domiciliarias. Los concejales del bloque de Juntos por el Cambio confeccionaron un proyecto de resolución rechazando la decisión de la Justicia y de la Secretaría de Derechos Humanos, de conceder la prisión domiciliaria a personas acusadas o sentenciadas, muchas de ellas, por delitos de femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género. Los ediles Carlos Cazador, Mariela Schvartz, Karina Sala, Luis Gómez, Javier Contreras, Ernesto Meiraldi, Romina Buzzini, Romina Vulich, Diego Lis y Christian Amaya; y la presidente del HCD, Marina Casaretto, consideraron que esta decisión "vulnera todos los derechos de las víctimas". Sobre ello, subrayaron que "el Gobierno Nacional debe disponer de todas las medidas necesarias para evitar que los contagios de Covid-19 se propaguen en las unidades penitenciarias extremando las precauciones, pero no avalando la liberación de reclusos". "En muchas ocasiones, las prisiones domiciliarias son fijadas en domicilios muy cercanos a donde ocurrió el delito, incluso se registraron casos donde el delincuente fija domicilio en el mismo lugar del delito", aseveraron. Además, remarcaron que "desde todos los espacios políticos estamos haciendo un esfuerzo por combatir la violencia de género, que se transformó en un flagelo que día a día atenta contra la integridad física y psicológica de las mujeres". Siguiendo con esta línea, los concejales oficialistas vincularon a las prisiones domiciliarias otorgadas a ex funcionarios involucrados a causas de corrupción, con las solicitudes de arrestos de esa modalidad a otro tipo de delitos. Por último, aseguraron que "las prisiones domiciliarias tienen muy bajo cumplimiento efectivo, y dificulta la posibilidad de ser controlada y monitoreada".

Concejales de Juntos por el Cambio reclaman que "no suelten presos en Campana"

