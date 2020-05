Desde la Secretaría de Seguridad alertan sobre llamados telefónicos engañosos

En las últimas horas, se registraron nuevos llamados telefónicos con fines de robo, por lo que se aconseja a los vecinos no perder la calma, no aportar ningún tipo de dato personal y radicar inmediatamente la denuncia. La Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana del Municipio alerta a la población sobre la existencia de nuevos llamados telefónicos engañosos con fines de robo. Según explicaron, en las últimas horas personas inescrupulosas, aprovechándose de la indefensión de algunos vecinos y utilizando distintos engaños como la simulación de un hijo llorando que refiere ser víctima de un hecho ilícito, reclaman a la persona que atiende la entrega de una determinada suma de dinero a un desconocido para solucionar la situación que está atravesando. Mientras la Policía y la Justicia investiga este tipo de hechos, desde dicha secretaría se aconseja conservar la calma y no aportar ningún tipo de dato personal, certificar el estado del familiar invocado y radicar la correspondiente denuncia. Los vecinos pueden comunicarse en forma inmediata al 423-263 (Mesa de Enlace); 430-120, 432-020, 427-020 (CIMoPU) o al 911 Emergencias policiales, como también a través de la aplicación "Alerta Campana" y/o los botones antipático de corredor seguro o tótem de seguridad. De ser factible, al momento del llamado indicar en qué lugar está ocurriendo el hecho para un pronto accionar policial.



