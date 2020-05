La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/may/2020 Fútbol Argentino:

El colectivo Futbolistas Unidxs emitió un comunicado en el marco de la polémica y las posiciones encontradas que se generaron tras la decisión de AFA de dar por culminada la temporada y cancelar los descensos hasta 2022. La decisión de la AFA de finalizar todos sus campeonatos y cancelar los descensos hasta 2022 ha puesto a los y las futbolistas en un terreno de incertidumbre todavía mayor con respecto a su futuro. Especialmente a aquellos que no son parte de la elite del fútbol argentino y que suelen competir en las diferentes categorías del Ascenso. En ese marco, el colectivo Futbolistas Unidxs (FU) propuso la creación del Salario Universal para Futbolistas (SUF) para que, a partir de junio, cuando más de 2.000 futbolistas queden libres por el achique que realizarán los clubes sin competencia, puedan asistir a quienes pierdan su fuente de ingresos. "Que sea financiado conjuntamente por Agremiados, la AFA, los clubes, el Estado Nacional, auspiciantes y las empresas de televisación. Se le pide particularmente a las empresas que suelen lucrar con el negocio del fútbol, que hoy hagan un esfuerzo para sostener a sus principales protagonistas", detalla el comunicado difundido por FU, agrupación que abarca también a aquellos fichados en Primera D, los torneos del interior y la segunda categoría del fútbol femenino que "no están contempladas en ningún tipo de acuerdo" de carácter profesional. La idea es que se sienten las partes involucradas y teniendo en cuenta los 42.000 pesos de referencia de la canasta básica y los topes salariales de cada categoría, se negocie el número que constituya el SUF de cada división. "La gran mayoría del universo de futbolistas vivimos una situación muy distinta de la que impera en el imaginario colectivo. Somos trabajadores, muchas veces combinamos nuestros trabajos de futbolistas con otras ocupaciones. Nuestras cuarentenas poco tienen que ver con esas imágenes que reproducen los medios y las redes sociales de las grandes estrellas. La pandemia que hoy azota a nuestro país nos impacta directamente, al igual que a gran parte de nuestro pueblo", marca el texto en otro de sus párrafos. En el comunicado, FU también planteó la exigencia de que "se deje sin efecto la cláusula que elimina los descensos para 2021 y que cuando se reanude el fútbol se haga de forma completa y no de manera selectiva". Al respecto, este colectivo de futbolistas esgrime que "la quita de los descensos provocará que los clubes hagan esfuerzos menores por reforzar sus planteles para dicha temporada, dejando a futbolistas sin trabajo y a otros obligados a aceptar salarios nominalmente algo menores y en términos reales mucho menores".



PUERTO NUEVO PODRÍA NO VOLVER A JUGAR HASTA 2021. LOS FUTBOLISTAS DE LAS CATEGORÍAS MENORES DEL ASCENSO ESTÁN SUMERGIDOS EN UNA PROFUNDA INCERTIDUMBRE.



