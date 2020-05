Hasta el momento llegaron solo 300 barbijos, a pesar de las promesas y anuncios de que llegarían elementos de protección personal para hacerle frente a la pandemia. El gobierno provincial no está enviando los recursos prometidos al Hospital Municipal San José de Campana para hacerle frente a la pandemia de Coro-navirus. Los anuncios que se realizaron tanto a través de los medios de comunicación como en reuniones que mantuvo el intendente Sebastián Abella con autoridades provinciales, no se han cumplido aún, obligando al Municipio a hacerle frente a la pandemia con recursos propios y gracias al aporte de empresas y vecinos. En los últimos días, llegó un envío de insumos que no alcanza para un día de funcionamiento del hospital, con sus más de 300 empleados: enviaron unos 300 barbijos, 7 cajas de guantes, 25 antiparras, 24 botellas de alcohol en gel de 250 ml y 200 máscaras. "No se enviaron insumos claves para la protección del personal como camisolines, cofias ó cubre botas, y lo que llegó es menos de lo que usamos en un día en nuestro hospital. Nos preocupa esto", destacaron desde la Secretaría de Salud.



Llegaron 300 barbijos, que es menos de lo que se usa en una jornada de trabajo del nosocomio.



Desde Salud informaron que la Provincia solo envió insumos para menos de un día de trabajo del Hospital San José

