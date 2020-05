VENTA DE DÓLARES Mediante una circular del Banco Central, solamente los bancos y las casas de cambio podrán concretar operaciones de compra y venta de dólares, por lo que ya no se podrán adquirir divisas en comercios, como lo había dispuesto la gestión de Federico Sturzenegger. Hasta la modificación impulsada por la gestión de Miguel Pesce, supermercados, hoteles y casas de electrodomésticos, entre otros comercios, e incluso los individuos, podían comprar y vender divisas. Ese marco normativo para la actividad cambiaria tenía el objeto de "brindar mayor competencia y transparencia a ese mercado". PROHIBICIÓN EXTENDIDA El Gobierno extendió hasta fin de mayo la suspensión de cortes de servicios, como luz, gas, agua e internet, entre otros, hasta fin de mes en el marco de la emergencia sanitaria decretada por el coronavirus Covid-19. Mediante esta decisión, se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital "no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1º de marzo de 2020". TAPABOCAS OBLIGATORIOS A partir del lunes próximo, el uso de tapaboca será obligatorio en las calles y los espacios públicos de la ciudad de Buenos Aires, y habrá multas de hasta casi 80.000 pesos para quienes violen la norma, anunció el Gobierno porteño. La decisión ampliar desde el lunes próximo la obligatoriedad del uso del tapabocas al espacio público fue adoptada, según se informó, ante el crecimiento de casos en el ámbito metropolitano y el aumento de la circulación de personas. La resolución entrará en vigencia a las 0 horas del lunes 4 y desde ese momento será efectiva la fiscalización y las denuncias al 147. Para quienes no respeten la medida se prevén sanciones de 500 unidades fijas ($ 10.700) a 3.700 unidades fijas ($ 79.180) y/o clausura y/o inhabilitación en caso de comercios. MURIÓ LA OTRA LEGRAND La ex actriz Silvia "Goldie" Legrand, hermana gemela de Mirtha Legrand, murió ayer a los 93 años. Su verdadero nombre era María Aurelia Paula Martínez Suárez y se había retirado del mundo del espectáculo en 1972 y desde entonces ni siquiera fue a los programas de su hermana. Había nacido el 23 de febrero de 1927 en Villa Cañas, provincia de Santa Fe, y fue la primera de la familia en conquistar la pantalla grande. ANTIVIRAL APROBADO El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) otorgó una autorización de emergencia para el uso del antiviral remdesivir en pacientes con coronavirus en estado grave. La decisión se da dos días después de que Gilead, el laboratorio que produce el antiviral, publicara un estudio preliminar sobre su eficacia en pacientes que habían contraído la enfermedad. Según indicó el laboratorio, los pacientes que recibieron remdesivir se recuperaron un 31% más rápido que aquellos que recibieron un placebo.



Breves: Noticias de Actualidad

2 de Mayo de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar