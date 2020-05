Coronavirus: No se detectan nuevos pacientes en Campana

NOTICIA RELACIONADA: En Zárate Cáffaro dio marcha atrás con el cierre de avenida Lavalle Hasta el momento siguen siendo siete los casos de COVID-19 confirmados desde que inició la pandemia. El último, una empleada de la Clínica Delta, continúa aislada y evoluciona de manera favorable. La ciudad culmina la sexta semana del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández sin detectar nuevos casos de coronavirus, por lo que el conteo desde que se inició la pandemia permanece en siete pacientes. La última registrada, una mujer de 26 años y empleada administrativa de la Clínica Delta, continúa aislada y evoluciona favorablemente, según informó este viernes el sanatorio privado. El caso había sido notificado el miércoles por el Municipio de Campana y causó conmoción al tratarse de una trabajadora de un centro sanitario, aunque rápidamente se informó que no tenía contacto estrecho con pacientes o público en general. Este medio pudo averiguar que empezó a sentir síntomas compatibles con infección por coronavirus -dolor de cabeza y de garganta- el sábado, y que un chequeo posterior de temperatura corporal reveló que tenía fiebre. Por eso fue puesta en aislamiento y sometida a un análisis de COVID-19, que días más tarde resultó positivo. Por otra parte, se confirmó que la compañera que permanecía aislada por presentar cuadro respiratorio compatible con COVID-19 fue dada de alta, luego que su laboratorio diera negativo. El otro paciente que sigue siendo monitoreado por las autoridades sanitarias es un hombre de 34 años que fue detectado por un laboratorio privado de la ciudad y del que no trascendieron mayores detalles, aunque en principio nunca habría estado internado y cursa la infección aislado en su propio domicilio. Ayer el Municipio notificó que desde el arranque de la pandemia los centros médicos de Campana públicos y privados enviaron para análisis de coronavirus un total de 188 muestras, de las cuales 160 resultaron negativas. Hasta este viernes, continuaban bajo seguimiento por cuadro sospechosos 21 personas. En tanto, tres son los fallecidos en la ciudad: Susana Vescina, que murió el 26 de marzo en el Hospital Austral de Pilar; e Isabel Heidrich y Humberto Pérez, fallecidos a principios de abril en el Hospital Municipal San José. ZÁRATE Al igual que en nuestra ciudad, en el vecino distrito las cifras de la pandemia se mantienen estables: se han detectado un total de 6 casos positivos, 3 de los cuales ya fueron dados de alta. Y el número de casos descartados es de 111. #Ahora operativo policial por la cuarentena en barrio Dignidad, recuerdan a los vecinos permanecer adentro de sus casas y hacen cerrar a los negocios que permanecen abiertos.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/uIHaboaF2g — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2020 #Dato RESUMEN al 01/95//20 emitido por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana. Sobre 188 muestras enviadas, 160 dieron negativo, 21 sospechosos. Tal como ya se informó al día de hoy hay 2 positivos de #Coronavirus, 2 recuperados y 3 fallecidos. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/FMxHc3OXRZ — Daniel Trila (@dantrila) May 1, 2020

Coronavirus: No se detectan nuevos pacientes en Campana

