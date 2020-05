Se encadena pidiendo que lo reincorporen

P U B L I C



Marcos González Cardone, quien trabajaría en la empresa CIEM’s de emergencias médicas, convocó a la prensa y explicó sus motivos para tomar esa decisión. Ayer por la mañana, Marcos González Cardone, convocó a la prensa frente al local de CIEM’s emergencias médicas. Encadenado a la reja que sirve de protección a las oficinas administrativas de diagonal Dellepiane y 9 de Julio, dijo estar manifestándose porque "lo acababan de despedir sin justa causa". González Cardone, quien además es Bombero Voluntario, dijo haberse presentado a cubrir la guardia del jueves por la noche y que fue invitado a retirarse. "Hablé con el dueño de la empresa, el Sr. Samuel, y me dijo que no estaban facturando y por eso su contador le recomendó despedir gente. Lo cierto es que, además, debido a la pandemia desde el primero de abril están prohibidos los despidos". El encadenado también recordó que es padre de un hijo de 6 años, y que él no se considera despedido porque nunca recibió un telegrama que lo informara al respecto. "De hecho, nunca tuve un contrato formal. Nadie me hizo un preocupacional… posiblemente yo haya trabajado manejando una ambulancia sin siquiera tener una ART que me cubra ante cualquier eventualidad" comentó el hombre. Según la versión del manifestante, mientras se encontraba encadenado ayer por la mañana, habría comenzado a manejar móviles de la empresa CIEM’s en enero pasado, hasta que en febrero le ofrecieron cubrir la vacante dejada por otro chofer. La Auténtica Defensa intentó tomar contacto con el dueño de la firma, quien se abstuvo de hacer declaraciones al respecto.

Marcos González Cardone, ayer por la mañana, encadenado en el frente de la empresa de ambulancias: “Desde el primero de abril están prohibidos los despidos", recordó.

#Dato Marcos, un trabajador de la empresa de ambulancias Ciem's se encadenó en el frente de las oficinas en reclamo de esclarecimiento ante el comunicado de despido, teniendo en cuenta que según el DNU Nacional no se puede despedir a ningún trabajador en estos días. Ampliaremos. pic.twitter.com/kmpmQBZCJX — Daniel Trila (@dantrila) May 1, 2020

