Efemérides del día de la fecha, 2 de Mayo

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL BULLYING Impulsado por la ONG Bullying Sin Fronteras e instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2013, este día tiene el propósito de generar conciencia acerca del acoso escolar que afecta a millones de niños. Asimismo, se insta a buscar mecanismos que terminen con el bullying que, cada año, causa aproximadamente 200 muertes. Se estima que alrededor del mundo 3 millones de estudiantes faltan a la escuela por el acoso escolar, a su vez, más del 80% de los actos de bullying no son reportados a los maestros. Según la UNESCO, 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas del acoso escolar: "este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas, así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de género predominantes". Por esto Bullying Sin Fronteras lucha para visibilizar este grave problema y apoyar a los niños y adolescentes. HUNDIMIENTO DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO Sucedió en el año 1982, durante la Guerra de Malvinas, el crucero ARA General Belgrano partió con la misión de ir a la zona de conflicto y vigilar a las tropas enemigas. Como Gran Bretaña había determinado una zona de exclusión alrededor de las Islas Malvinas de 200 millas, se le ordenó mantenerse fuera de la misma. En el trayecto fue escoltado por los destructores Piedrabuena y Bouchard que, junto al crucero, fueron detectados por el submarino nuclear "HMS Conqueror." El cual comenzó a seguir al ARA General Belgrano desde las profundidades del océano sin ser detectado. El 1 de mayo el ARA General Belgrano recibió la orden de atacar a la flota británica, no obstante, al día siguiente, se suspendió la misión y se le encomendó retornar al país. Mientras volvía, el crucero fue impactado por dos misiles MK-813 disparados por el "HMS Conqueror"; el primero impactó en la sala de máquinas y mató inmediatamente a 273 tripulantes mientras que el segundo desprendió 12 metros de la proa provocando la inclinación a babor del crucero: "estaba subiendo a la torre de comando cuando sentí el golpe y la vibración. Me di cuenta de que era un ataque de torpedos porque se sentía el olor acre de los explosivos. El buque se frenó de golpe, como si el crucero con sus 13 mil toneladas se levantara por los aires. Y entonces comenzó a hundirse" recordó el capitán del navío Héctor Bonzo. Pasados unos minutos, la tripulación evacuó el crucero que, a las 17 horas, se hundió en el Océano Atlántico. De los 1093 tripulantes sólo sobrevivieron 770. El ataque británico suscitó una gran polémica puesto que el crucero estaba entre 240 y 250 millas, es decir, estaba fuera del área de exclusión. BOCA GANA SU PRIMERA SUPERCOPA ARGENTINA Un día como hoy en el año 2019, Boca ganaba su primera Supercopa Argentina. La primera vez que el "xeneize" jugó por esta copa fue en el año 2012 contra Arsenal en el Estadio Bicentenario Ciudad de Catamarca; aquella noche "El Arse" se quedó con el trofeo al imponerse 4 a 3 en los penales. Cuatro años después, el rival fue San Lorenzo que, con Fernando Belluschi, Pablo Barrientos (2) y Nicolás Blandi le amargó la noche a Boca al ganar 4 a 0. En el año 2018, Gonzalo Martínez e Ignacio Scocco le dieron la copa a River en Mendoza. Sin embargo, la mala racha se cortó ante Rosario Central. A pesar de que en el partido el marcador se mantuvo inmovil y la definición fue por unos infartantes penales, el arquero Esteban Andrada se convirtió en héroe al atajar el pelotazo de Fabián Rinaudo. Finalmente, el gol de Carlos Izquierdoz le dio la victoria a Boca 6-5. Éste fue el primer título de Gustavo Alfaro que reconoció la labor de Guillermo Barros Schelotto: "este triunfo lo quiero compartir con Guillermo, esta Copa la jugamos gracias a él" declaró el director técnico.

Efemérides del día de la fecha, 2 de Mayo

