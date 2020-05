Es de Ramallo. Tiene 27 años y un retraso madurativo. Lo buscaban desde marzo de 2018. El 15 de marzo de 2018 Carmen Fernández radicaba una denuncia por averiguación de paradero de su hijo José Lucero, quien ese día había salido desde Ramallo hacia San Nicolás en busca de trabajo y jamás volvió. Entonces, José tenía 25 años y un retraso madurativo. Dos años después, personal de Comando Patrulla Campana lo identificó caminando en las calles de nuestra ciudad y se dio aviso a las autoridades. Rápidamente se identificó que se trataba de Javier y se dio aviso a la comisaría de Ramallo donde hace dos años la madre había radicado la denuncia. Aparentemente, José estuvo la mayor parte del tiempo en el norte argentino, principalmente en las provincias de Salta y Jujuy; y hace sólo una semana que había llegado a Campana, donde fue identificado y puesto en contacto con su familia. "Los familiares agradecen con el compromiso que se comportó la policía del Comando Patulla de Campana y el oficial de servicio de Comisaría Primera. El reencuentro fue muy emotivo", señalaron fuentes policiales.

Desapareció de Ramallo hace 2 años. El Comando Patrulla Campana lo devolvió a sus familiares.

#Dato dos años perdido, José Lucero de la ciudad de Ramallo salió en 2018 a buscar trabajo y nunca volvió, anduvo en provincias del norte, hace una semana llegó a #Campana, personal de Comando zona 1, of. Soria y of Barceló lo identificaron. Reencuentro emotivo con la familia. pic.twitter.com/QwUY0W2xEG — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2020

Se perdió hace 2 años y lo encontraron en Campana

