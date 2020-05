El Colegio de Abogados se refirió al avance del trabajo remoto en el Poder Judicial

El Presidente del Colegio de Abogados Zárate Campana remarcó las intensas gestiones que los Presidentes de los veinte Colegios de Abogados que conforman el Colegio Provincial vienen llevando a cabo desde que se dispuso el aislamiento preventivo, social y obligatorio. La última resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, plantea etapas para incorporar servicios virtuales que no implican el traslado de personas a sedes judiciales. "Desde el año 2016 es obligatorio trabajar con despacho electrónico, por eso resulta inexplicable que durante este tiempo haya estado paralizada esta opción que permite continuar con el acceso a la justicia" explicó en ese sentido el presidente del Colegio de Abogados local. El Dr. Marcelo Fioranelli también comentó: "No es nuestra intención que los funcionarios judiciales o abogados comiencen a circular, sino únicamente poner en funcionamiento los servicios virtuales en su totalidad". En este sentido, el letrado remarcó que la Provincia está en condiciones de trabajar al cien por ciento de su capacidad de forma virtual gracias a un proceso de digitalización que se lleva adelante desde el año 2012 y que permite tener expedientes íntegramente digitales y hasta realizar audiencias por streaming. Asimismo, la máxima autoridad del Colegio de Abogados que comprende las localidades de Zárate, Campana, Escobar y Exaltación de la Cruz, remarcó que se trata de un gran desafío para matriculados y actores intervinientes "todos tenemos que aprender a usar nuevas herramientas, y profundizar algunas que ya veníamos utilizando, por eso desde el CAZC estamos lanzando capacitaciones virtuales y charlas en vivo a través de redes sociales explicando cada herramienta". Paralelamente, el Consejo Superior del Col.Pro.BA continúa el reclamo para que el poder ejecutivo nacional y provincial declaren como esencial el servicio de justicia. "Hay cuestiones que nos exceden como institución, como es el hecho de que nuestra actividad no está incluida dentro de las que fueron declaradas como esenciales. Si bien tenemos reclamos de matriculados y matriculadas que necesitan acceder a sus estudios para buscar documentación o recibir clientes, entendemos que el estado es quien define esas cuestiones con la enorme responsabilidad de cuidar la salud de todos los argentinos en un contexto de pandemia" señaló el Dr. Fioranelli. En rigor, a través de la Resolución 480/20 la SCJBA prorrogó hasta el 10 de mayo las medidas tomadas hasta ahora en el marco de la emergencia sanitaria, aunque se reanudaron los plazos, a partir del 29 de abril, en lo relativo al dictado de Resoluciones y Sentencias y de su notificación electrónica en los fueros Civil y Comercial, Familia, Laboral, Contencioso Administrativo y de Paz. En tanto, a partir del 6 de mayo se reanudan plazos para presentaciones electrónicas y actos procesales en el marco de las restricciones vigentes y con limitación en el fuero Penal y de Familia.

El Colegio de Abogados se refirió al avance del trabajo remoto en el Poder Judicial

