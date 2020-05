Luego de la conmemoración de un nuevo Día Internacional del Trabajador, este 2020 nos encuentra transitando una pandemia mundial que amenaza nuestras vidas y nos fuerza a mantener en cuarentena. Por eso considero necesario agradecer, valorar, destacar, repensar el mundo del trabajo. También repudiar algunas actitudes mezquinas. Quiero agradecer a todos los trabajadores que llevan a cabo su labor en aquellas actividades denominadas esenciales y que fueron exceptuadas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, brindándonos la garantía de poder contar con los servicios básicos exponiéndose al contagio aun cuando toman todos los recaudos necesarios, para que el resto de la población podamos cuidarnos. También a todos los trabajadores que, respetando el Aislamiento, se mantienen en su casa acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias, y colaborando así para que la curva de contagio no se dispare. Agradecer al Gobierno Nacional y Provincial por no dudar ni un instante en valorar la vida por sobre todas las cosas y por estar a la altura de las circunstancias, implementando rápidamente medidas para no sólo cuidar la vida de cada uno de nosotros, sino también implementando medidas para amortiguar el efecto negativo que sobre la economía ocasiona la pandemia. Agradecer a las Organizaciones Sindicales que demostraron estar a la altura participando en forma activa en el diseño de los protocolos sanitarios necesarios para garantizar la higiene y seguridad de los trabajadores; y agradecer también a las Organizaciones Sociales y Barriales que desempeñan un rol fundamental al actuar como intermediarios entre el Estado y la sociedad facilitando y favoreciendo la posibilidad de llegar a todos. Finalmente, agradecer y valorar el trabajo no remunerado de la mujer, visibilizar las tareas de cuidado y reconocer la importancia que tiene para el ordenamiento y desarrollo familiar y social, rol que en una sociedad patriarcal recae siempre sobre las mujeres. No escapamos de ello en tiempos de pandemia, donde las madres fueron las excusadas del cumplimiento de sus tareas laborales para dedicarse al cuidado de los niños ante la suspensión de clases. A ellas les recuerdo que sólo romperemos "los techos de cristal" cuando logremos la real valorización de todas estas tareas y se produzca un reparto equitativo de las mismas sin distinción de géneros. Para lograrlo es fundamental retomar el camino de reconocimiento que transitamos durante los gobiernos de Néstor y Cristina, quienes no se quedaron en la declamación sino que lo hicieron mediante acciones directas, como por ejemplo la implementación de la Moratoria Previsional. También quiero valorar y destacar la importancia de contar con un Estado presente que no sólo se ocupa del aspecto sanitario sino que desde el primer momento implementó diferentes programas de asistencia económica que van desde la ayuda dineraria para los más necesitados, el diferimiento de los vencimientos de impuestos, o del pago de créditos y alquileres; facilitando el acceso a créditos, preservando los puestos de trabajo mediante la prohibición de despidos y subsidiando parte de los salarios; incluyendo como enfermedad laboral al COVID – 19 con obligación de cobertura de ART en los casos de contagio en ámbito laboral. Creo que en estos días han servido para que muchos puedan volver a valorar la importancia de contar en el Estado con instituciones fuertes y sólidas que permitan hacer frente a situaciones extremas como la que nos toca vivir hoy, sin un sistema de salud público que garantice, centralice y coordine la atención sanitaria estaríamos contando las muertes de a centenas o de a miles, si dependiéramos de un sistema de salud privado exclusivamente que todo lo traduce en términos de costos y beneficios económicos escribiríamos una historia muy diferente. De la misma manera, si no contáramos con un sistema de Seguridad Social al servicio de la gente y un organismo de aplicación robustecido políticamente como la ANSeS, entendiendo que la Seguridad Social es la mejor herramienta con que cuenta el Estado para la distribución de la riqueza, hubiera sido materialmente imposible poner rápidamente en marcha gran parte de las medidas económicas impulsadas por el gobierno. En este mismo sentido, quiero destacar las medidas adoptadas por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en consonancia y acompañando al Gobierno Nacional, como por ejemplo el giro de fondos a los municipios para garantizar el pago de salarios, el refuerzo y adaptación del funcionamiento de los comedores escolares a la realidad que se impone; el esfuerzo realizado para la provisión de insumos médicos a los hospitales; en el trabajo realizado por el ministerio de seguridad para garantizar el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, por mencionar algunas. Luego de estos días, habrá que repensar el trabajo para el período de transición que tenemos por delante. Una vez que superemos la emergencia sanitaria, es imprescindible que estos cambios se produzcan respetando y manteniendo los derechos de todos los trabajadores. Y por esto mismo, repudio la mezquindad de algunos poderosos empresarios que en pos de no resignar ganancias pretenden que el trabajador exponga su vida y la de los suyos bajo amenaza de perder el trabajo; o las actitudes de ciertos políticos y funcionarios, como es el caso del intendente de Campana, que no se compromete activamente con la preservación de los puestos de trabajo de la población, sino que además tiene la actitud desdeñable de amenazar al personal de salud de los distintos servicios del hospital municipal con reducciones salariales y recorte de horas extras. Es por todo esto que como Diputada provincial decidí presentar un proyecto de adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y de Reconocimiento a la labor de los trabajadores y trabajadoras de los servicios esenciales y actividades permitidas en el marco de la Emergencia Sanitaria. A todos ellos los abrazo desde mi militancia y convicciones, y les aseguro que cuentan con mi compromiso cotidiano. Lic. Soledad Alonso / Diputada de la provincia de Buenos Aires





