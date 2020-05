La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/may/2020 Automovilismo:

El piloto campanense arrancó la temporada de Kart Plus con un tercer puesto en la clase Potenciada antes que la actividad se detenga por el coronavirus. Y aunque reconoce que Juan Carlos Suárez es "el" candidato, se tiene mucha fe para estar arriba. La tranquilidad que provoca no estar corriendo permite tener una charla distinta con Pablo Clérici, quien llegó a comenzar una nueva temporada en la clase Potenciada de Kart Plus antes de que se detuviera el campeonato por la pandemia de coronavirus, el tema que domina el inicio de toda conversación. -¿Cómo transcurre este tiempo Pablo? -Primero, preocupado por todo lo que estamos pasando. Es algo impensado que nos pasó por arriba y ahora cada uno debe tomar los recaudos del caso. Debes quedarte en casa como nos aconsejan y tratar de llevarlo de la mejor manera posible. Cuando tenés chicos es un poco más difícil, porque ellos no entienden demasiado y se dan cuenta que les paramos el mundo. Están sin colegio, sin salir a pasear, sin ver a los abuelos. Todo eso ellos lo percatan y debes buscar la manera de tenerlos tranquilos y contentos. Pero con mi señora lo vamos llevando bastante bien al tema. -En las redes te mostraste enojado. -No sé si enojado, pero sí molesto. Me da bronca: creo que todos hacemos lo mismo con el celular, porque es cierto. Boludeo todo el día y me apasiona... Pero abro el Facebook y lo único que veo es desubicados buscando mugre o peros con el gobierno, con los gobernantes o con el presidente y, loco, yo digo una vez podemos sumarnos en un momento tan difícil como éste. En lugar de restar tiremos todos juntos, porque si estamos todos juntos, salimos de esta porquería. No es momento de querer hacer política, eso es lo pienso más allá de cualquier bandera política. -Pasemos al mundo motor y lo competitivo. ¿Cómo iniciaste el campeonato? -Y… Comenzamos el año sin tener muy en claro si en principio íbamos a comenzar. Después se fue cerrando el presupuesto y terminamos arrancando de una forma que quizás no fue la ideal. Pero empezamos. -¿Por qué decís que no fue la ideal? -Llegamos a la carrera, sin ningún tipo de prueba previa, con cambios en el reglamento. Fuimos muy crudo a la competencia y allí debimos probar todo. Eso se paga, son detalles que terminan siendo parte importante de una carrera. No es lo mismo llegar con el karting probado que encontrar el ideal en plena competencia. -¿Y cómo se definió ese fin de semana? -El debut en este 2020 fue con un tercer puesto en la serie, para luego llegar tercero en la final. Arrancamos el sábado muy lejos, pero los chicos no se cansaron de laburar y mejoramos mucho, mucho. Y terminamos en un domingo bastante positivo para lo que venía pintando el fin de semana. Fijate que cada salida a pista era mejorar y la verdad nobleza obliga: eso se lo debo al grupo humano que tengo atrás trabajando. Sin probar y con cambios en el reglamento fuimos a ver dónde estábamos parados y estamos bien. Vamos a seguir trabajando y tratar de ser competitivos como siempre. -Tan lejos no se estuvo. -Claro, por eso lo que te comentaba. Tengo un buen karting con un respaldo importante por detrás, pero si logramos mejorar desde lo económico, hay más posibilidades de ser aún más competitivo. -¿Es inalcanzable Juan Carlos Suárez o se le puede ganar? -El "Pájaro" está muy firme. Él anda muy bien arriba del karting, lo lleva bárbaro y tiene muy bien afilado este vehículo para lo que propone la clase. Pero también creo que se le pude ganar, es cuestión de tener los tiempos para ir a probar. -¿Es "el" candidato una vez más? -Eso no está en duda, pero falta mucho camino por recorrer y nosotros nos tenemos fe. Vamos a pelear este campeonato, no tengas dudas. Sabemos que no será fácil, pero con el grupo de trabajo que tengo y con mi equipo nos tenemos mucha fe. -¿Por qué dijo lo que dijo Suárez cuando se bajó del podio tras la victoria? -Porque Juan es así, no se calla nada. Y cuando dice que en vez de hablar desde afuera vayan a correr y no sean cobardes es para algunos que dicen cosas por ahí. Van una carrera y después no siguen corriendo porque no lo pueden vencer. Y él se enoja con estas actitudes de criticar y no aportar nada para la categoría. -Pablo, es inevitable preguntarte qué papel ocupa tu papá, siendo el campeón en su momento en el automovilismo. -Vos lo conoces muy bien, él es muy especial, respeta todo lo que hacemos en el equipo y colabora mucho para que yo hoy esté corriendo. Pero no se mete si no lo consulto y cuando lo hago, ahí me dice todo lo que me tiene que decir, aunque no me pueda llegar a gustar. Desde ya que escucho sus consejos y se los agradezco. Lo digo en la nota porque a veces no se lo hago saber. -¿Y sos de aplicar esos consejos? -Sí, seguro. Casi nunca se equivoca, aunque cuando no hago caso viene el problema en pista. Es un gran observador de las carreras, trata de ir a todas y a su manera las disfruta, porque no suele ser muy expresivo. Pero se pone muy contento cuando andamos bien. -¿Para quiénes son los agradecimientos en el final? -Primero, para el gran Rubén Alfonso, por lo que labura para mejorar. Y otro grande para Rubén Guerra por el misil que me da. A Pablo Porto, el mecánico número uno, con él nunca se cae nada en el karting en todo el fin de semana. Quiero agradecerle también a todo el grupo familiar y de amigos que me rodea, me banca y me apoya. Sin ellos esto sería mucho más pesado. A Fran y Dami, por estar siempre y ayudarme a correr las piedras que se ponen en el camino. Y no me quiero olvidar de felicitar a los chicos del podio y a todos los que hicieron el esfuerzo de ir a correr. Y sin dudas a los sponsors, que sin ellos la estaríamos mirando de abajo: a Pizzas Andys, Los Reyes del Colchón, Lubricentro Campana, Lucky Lion, Verdulería El Pelu, Lavadero Mr Wash, Farmacia Igoillo, MM Instalaciones Eléctricas y Estudio Contable Clérici. Y dejame que les agradezca a ustedes, a La Auténtica Defensa, que junto a "Titi" (Rodríguez), nos vienen dando un lugar en este prestigioso diario a todo el automovilismo local y nos ayudan a que le gente también sepa de nosotros.



