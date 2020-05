La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Paolo Rocca recorrió el Hospital Municipal San José de Campana junto al intendente Abella







El CEO de Tenaris y Javier Martínez Álvarez, presidente para Cono Sur, visitaron la unidad de terapia intensiva, cuya capacidad de asistencia se ha visto fortalecida con las obras y donaciones concretadas por la empresa desde que comenzó la crisis del coronavirus. Además, se interiorizaron sobre la destacada labor que llevan adelante médicos y enfermeros. Tenaris y la comunidad de Campana continúan trabajando juntos contra la pandemia de COVID-19. Este jueves el CEO del Tenaris, Paolo Rocca, y el presidente para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, recorrieron junto al intendente Sebastián Abella el Hospital Municipal San José (HMSJ), el principal centro médico de la ciudad, cuya capacidad de asistencia se ha visto fortalecida a partir de las obras y donaciones concretadas por la empresa. Guiados por la doctora Cecilia Acciardi, secretaria municipal de Salud, Rocca y Martínez Álvarez visitaron la terapia intensiva del nosocomio, supervisaron el proyecto de ingeniería que realizó Tenaris para ampliar el sistema de soporte de camas con respiradores mecánicos y dialogaron con personal médico y staff, interiorizándose de su labor y necesidades. Durante la recorrida y en nombre de todo el HMSJ, la jefa de Enfermería, Liliana Lauandos, agradeció al CEO de Tenaris no solo por aportar a la infraestructura hospitalaria, sino también por los insumos de bioseguridad donados para proteger a su personal. En ese diálogo, Rocca destacó el trabajo de los profesionales sanitarios cuidando la salud comunitaria. "Viendo la pasión que le ponen a su tarea en el hospital, nos vamos convencidos en que solo el trabajo conjunto nos hará vencer esta pandemia", expresó Martínez Álvarez al término de la recorrida. "Tenaris ha comprometido un importante plan de inversión para enfrentar al CODIV-19 y este centro médico ha sido uno de sus mayores beneficiarios, complejizando su operativa y elevando la capacidad de respuesta hacia un eventual incremento de la demanda de atención", aseguró. Por su parte, el intendente Abella manifestó que "para toda la comunidad de Campana, triplicar la capacidad de atención de nuestra unidad de terapia intensiva gracias al aporte de Tenaris debe ser motivo de orgullo y reconocimiento". La última donación de Tenaris al HMSJ consistió en un total de 12 camas para terapia intensiva, respiradores y equipos complementarios, en el marco de un plan de inversión de 1,9 millones de dólares comprometido para la región y que abarca las siguientes líneas de acción: Fortalecimiento de infraestructura Tenaris y Techint Ingeniería y Construcción llevaron adelante la obra que intervino el sistema de soporte para camas de la unidad de terapia intensiva del HMSJ. Mediante el incremento del caudal y presión del aire comprimido, la mejora de la infraestructura eléctrica y el reemplazo del sistema de acumulación de oxígeno medicinal, el hospital puede disponer ahora de hasta 40 camas con asistencia mecánica respiratoria. Además, Tenaris donó 700 mil dólares para el proyecto del Hospital Solidario de Alta Complejidad para pacientes con COVID-19, que lidera el Hospital Universitario Austral y que atenderá para pacientes sin ningún tipo de cobertura médica. La empresa también participa de manera activa en su diseño y montaje. Complejización de operaciones médicas Tenaris ha contribuido a incrementar la capacidad de asistencia médica de distintos centros médicos de la región. En total se donaron 16 camas de terapia intensiva, 12 al HSMJ y 4 al Hospital Zonal Virgen del Carmen de Zárate, junto equipamiento complementario: 16 flujímetros, 16 bombas de infusión, 16 manómetros de aire comprimido y 16 manómetros de oxígeno. También se entregaron 40 tubos se oxígeno al centro de aislamiento intermedio que el Municipio de Zárate montó en su Hogar de Ancianos, luego de trasladar a los adultos mayores a otro establecimiento. Fabricación de protectores faciales En su centro industrial Campana y gracias al compromiso solidario de decenas de colaboradores, Tenaris adaptó una línea de producción y se encuentra manufacturando protectores faciales. Estos insumos fueron diseñados siguiendo los protocolos de bioseguridad vigentes y están siendo entregados tanto al personal de la planta como a la comunidad. En total, se distribuirán 40 mil unidades entre los vecinos de Campana y Zárate. Insumos de bioseguridad A la fecha, Tenaris donó 350 unidades de alcohol en gel en presentaciones de 5 litros; 3.000 barbijos quirúrgicos; 3.500 barbijos especiales N 95; 3.500 protectores faciales de fabricación propia; 3.200 mamelucos; 700 gafas; y 3.500 pares de guantes. Estos insumos fueron distribuidos al Hospital Municipal San José, Sanatorio Augusto T. Vandor y Clínica Delta, en Campana, y al Hospital Zonal Virgen del Carmen y el Municipio de Zárate. Asimismo, se hicieron donaciones a Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Policía Bonaerense y a la Diócesis de Campana y Zárate. Centro de aislamiento COVID-19 Tenaris cedió en comodato al Municipio de Campana las instalaciones del Hotel Siderca para ser usado como centro de aislamiento para pacientes leves o con cuadros sospechosos de infección por coronavirus. El acuerdo no contempla gasto alguno para la comunidad. El Hotel Siderca, que fue especialmente acondicionado para este nuevo propósito, cuenta con un total 52 habitaciones y servicio de recepción y seguridad las 24 horas. Mientras dure el comodato, Tenaris se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones. Además, personal administrativo del Hotel recibió capacitaciones por parte de autoridades sanitarias para asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad vigentes.

Paolo Rocca, Javier Martínez Álvarez, Sebastián Abella, ELEONORA PENOVI y Cecilia Acciardi antes de comenzar la recorrida por el Hospital San José.





Un saludo entre Paolo Rocca y Sebastián Abella atípico en tiempos normales y normal en tiempos de cuarentena.





Tenaris ha contribuido a incrementar la capacidad de asistencia médica en el Hospital San José, entre otras cosas con la donación de 12 camas de terapia intensiva.

