Cuatro heridos de bala en el barrio Lubo

Fue ayer por la madrugada. Uno de ellos tiene 25 años e ingresó al Hospital San José en grave estado. Su pronóstico es reservado. Las llamadas a Alerta Campana comenzaron pasadas las 21:30 del viernes y daban cuentan de una fiesta y ruidos molestos en las inmediaciones de la calle Alfieri, en los límites entre los barrios Lubo y Dignidad. De hecho, habría registros de varias incursiones del Comando Patrulla Campana instando a comerciantes del lugar a respetar la cuarentena y cerrar sus puertas, al tiempo que los servidores públicos eran atacados con piedras desde la oscuridad. Ya entrada la madrugada del sábado, la cosa pasó a mayores. Los llamados al 911 señalaban peleas e incluso detonaciones de armas de fuego pasadas las 3 de la mañana. En total se registraron 4 heridos de bala. Uno de ellos, de 25 años, ingresó al Hospital San José con un tiro en la cabeza. Fue internado en Terapia Intensiva con pronóstico reservado. Dos de los otros tres heridos son menores de edad, y presentaban heridas de bala en sus piernas. Aparentemente, fueron intervenidos con éxito y su estado no reviste gravedad. Según pudo establecerse, en el operativo intervinieron 6 móviles del Comando Patrulla Campana, e incluso personal de Caballería prestó apoyo en el Hospital San José. Aparentemente, tanto los vecinos como los 3 heridos se negaron a declarar y señalar a él o los agresores. Fue así que a pedido de la Dra. Ana Laura Brizuela, titular de la UFI 2, efectivos de la DDI se presentaron en el lugar ayer por la tarde y, a pesar del hermetismo reinante en el barrio, se habría filtrado el nombre de un hombre mayor de edad que daría pie a futuras investigaciones.

#Dato cuatro heridos en el barrio Dignidad tras un enfrentamiento en la calle Alferi, entre La Rioja y Formosa a las 3 de la mañana. Ingresan tres al hospital, (23) balazo altura de la cabeza, (15) en un muslo sin salida, luego llevan al tercero, SAME trasladó otro herido. pic.twitter.com/6wKQrL7SaJ — Daniel Trila (@dantrila) May 2, 2020

