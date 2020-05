La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Dengue: recuerdan las medidas de prevención







La Secretaría de Salud del Municipio aconseja a los vecinos retirar los objetos que acumulen agua de lluvia para evitar la aparición de mosquito Aedes Aegypti que transmite la enfermedad. El Municipio, a través de la Secretaría de Salud, recuerda a la población tomar medidas preventivas para evitar la reproducción del mosquito Aedes Aegypti que transmite el Dengue. Si bien desde el Municipio se realizaron distintos operativos de desinfección y descacharrización, como también charlas informativas, esta semana se confirmó un caso que contrajo la enfermedad y se aguardan los resultados de otros tres probables. Como no existen vacunas que prevengan estas enfermedades ni medicamentos que las curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. En este sentido, recordaron que este mosquito es domiciliario y se cría en agua limpia estancada, y no en espacios verdes amplios ni cerca de ríos ni arroyos, por lo que la eliminación de todo recipiente que acumule agua es fundamental para combatir su aparición. Por tal motivo, instaron a los vecinos a retirar de las casas los recipientes, baldes, cubiertas, o cualquier elemento en desuso que pueda acumular agua, como así también limpiar canaletas y los bebederos de los animales, ya que en esos lugares el mosquito pone sus huevos. Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados. Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan permanentemente debe evitarse que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos permanentemente (portamacetas, bebederos). CÓMO ACTÚA EL MOSQUITO El mosquito Aedes aegypti es de tamaño pequeño; no mide más de 5 mm. Es de color marrón oscuro y tiene rayas blancas en las patas. Se lo reconoce porque tiene un vuelo muy característico, como errante, parece que estuviera saltando en el aire. Es un mosquito que está activo en horas de luz, durante el día o cuando están las luces encendidas. Nos tiene que ver para picarnos. VOS PODÉS TENER UN CRIADERO CERCA El mosquito Aedes aegypti no suele volar más de 40 metros a la redonda. Por eso, si uno encuentra uno de estos insectos en la casa quiere decir que muy cerca tiene que haber algún criadero: un recipiente con agua. No sólo se crían en agua limpia, sino también en recipientes con líquido sucio y estancado hace mucho tiempo, como baldes, botellas, tachos de pintura y cubiertas abandonadas. No lo hacen en charcos, lagunas o zanjas. PREVENCIÓN - Eliminar recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos) y dar vuelta baldes, palanganas y tambores. - Usar en los floreros geles o arena húmeda en lugar de agua. - Mantener los patios y jardines desmalezados. - Usar repelente.



MÁS DE 1600 CASOS DE DENGUE EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES La provincia de Buenos Aires suma más de 1600 personas que contrajeron dengue en lo que va del año, en tanto se investigan otros 1.048 casos probables, informó el Ministerio de Salud bonaerense. El Boletín Epidemiológico de la cartera a cargo de Daniel Gollan precisó que de los 1.649 casos, unos 1.426, es decir el 86%, "no tenían antecedente de viaje a zonas con circulación viral". Entre los casos confirmados, 223 casos, un 14%, presentan antecedente de viaje previo al inicio de síntomas, principalmente a Paraguay (148/223); otros destinos son Bolivia, Colombia, y provincias de Argentina con circulación viral sostenida. Actualmente se encuentran en estudio 1048 casos probables, de los cuales 203 cuentan con antecedente de viaje a zonas con circulación viral conocida, siendo Paraguay el principal país visitado (123/203). Confirman dos muertes y 13 casos de hantavirus Según el Ministerio de Salud bonaerense, todos los contagios se registraron en zonas endémicas. la provincia de Buenos Aires notificó este martes que hubo 195 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 13 fueron confirmados, 156 descartados, 24 aún continúan en estudio y que dos personas fallecieron por esa enfermedad. Además, ayer se informó de casi 1.650 casos de dengue en territorio bonaerense. Los casos de hantavirus confirmados pertenecen a los municipios de Berazategui, Olavarría, Las Flores, Azul, Chivilcoy, el barrio El Peligro y la localidad de Lisandro Olmos de La Plata; en La Matanza, Pinamar, General Alvarado y Marcos Paz. Según reveló el informe epidemiológico, todos requirieron internación, diez de ellos con buena evolución y sólo uno continúa internado. Asimismo, el ministerio bonaerense confirmó el fallecimiento de dos personas, una de 32 años que vivía en el Conurbano, y otra de 57, un trabajador rural con residencia en el municipio de General Alvarado. En el informe, además, la cartera sanitaria bonaerense dijo que todos los casos confirmados de hantavirus corresponden a zonas consideradas endémicas dentro de la provincia de Buenos Aires. Añadió que "el análisis de la situación epidemiológica de hantavirus en la provincia de Buenos Aires demuestra que es una enfermedad endémica de tipo estacional, en primavera-verano, concentrándose el 70% de los casos entre noviembre y marzo de cada año".

