La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Coronavirus: en Campana no hubo novedades







Durante la jornada del sábado la Secretaría de Salud Municipal informó que no se registraron novedades sanitarias de relevancia y que la situación sigue siendo similar al día viernes. Como lo viene realizando desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Municipio proporcionó el cuadro de situación que reproducimos, con el balance de los siete casos detectados hasta el momento.



#Dato RESUMEN al 01/95//20 emitido por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana. Sobre 188 muestras enviadas, 160 dieron negativo, 21 sospechosos. Tal como ya se informó al día de hoy hay 2 positivos de #Coronavirus, 2 recuperados y 3 fallecidos. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/FMxHc3OXRZ — Daniel Trila (@dantrila) May 1, 2020

Coronavirus: en Campana no hubo novedades

