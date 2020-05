La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 CBC-UBA en Campana:

Los alumnos deberán registrarse online para la asignación de materias







Desde la Dirección de Educación del Municipio informan que quienes estén inscriptos para el Ciclo Básico Común, tendrán que ingresar a la web. Allí, se asignarán las materias y se indicará el calendario para el acompañamiento académico virtual. El Municipio, a través de la Dirección de Educación, informa a los estudiantes inscriptos para el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires que deberán registrarse online para la asignación de materias. Según detallaron, tendrán que ingresar a www.cbc.uba.ar. En dicha web, conocerán que materia deberán cursar en este primer cuatrimestre cuyo inicio está previsto será el 1º de Junio. Una vez asignada las materias, se les informará sobre el calendario de acompañamiento académico virtual institucional que contarán previo al inicio de las clases presenciales. La actividad académica comienza la próxima semana. "Durante mayo tendremos acompañamiento virtual, lo que implica ingresar paulatinamente docentes y alumnos en las aulas virtuales, y tener los primeros acercamientos con los contenidos de cada materia", explicaron. "De acuerdo al calendario académico, el cuatrimestre comienza formalmente el 1 de junio, pero este mes se realizarán actividades que luego no se repetirán en la cursada. Por lo que les aconsejamos que no las desatiendan", enfatizaron. Además, informaron que en este cuatrimestre no se realizarán cambios de horarios, de materias ni sedes, ya que la virtualidad proyectada para el mismo en contexto de aislamiento así lo amerita. Y aclararon que durante el período de Acompañamiento Virtual de Mayo, las cátedras comunicarán a los estudiantes los accesos y procedimientos para ingresar a las plataformas.



