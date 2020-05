La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Veteranos de guerra piden alimentos







Es para donar a los necesitados de la ciudad. "Buscamos alcanzar a aquellos que no pueden trabajar y no están contemplados por ningún plan del gobierno", señalan. El centro de Veteranos de Guerra de Campana, hoy pide su colaboración para poder entre todos ayudar a los que más lo necesitan. Los interesados en colaborar pueden comunicarse con Sergio Veri Torres al teléfono 68 7103 de nuestra ciudad. "Como sabemos y es de público conocimiento la situación que vive el mundo, nuestro país y sin quedar exenta nuestra ciudad, queremos solidarizarnos con nuestros vecinos, tratando de poder hacerles llegar alimentos no perecederos, principalmente a nuestros jubilados, familias que no tienen ningún ingreso, las cuales no cuentan con un ingreso fijo y estable" señalaron desde el centro de veteranos y concluyeron: "Buscamos alcanzar a aquellos que no pueden trabajar y no están contemplados por ningún plan del gobierno. Ya tenemos 45 casos detectados".

Los interesados en colaborar pueden comunicarse con Sergio Veri Torres al teléfono 68 7103 de nuestra ciudad.



Veteranos de guerra piden alimentos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar