Acuerdos en puerta en un país que enfrenta tensiones pero transita un camino ordenado. La asistencia económica por la pandemia, riesgo país en baja por la reestructuración de la deuda y aumento del dólar. A través de AFIP el gobierno aprobó una nueva línea de crédito subsidiada, a tasa 0%, que será desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas y tendrá un plazo de gracia de seis meses, se cancelará luego en 12 cuotas. Esa ayuda se suma y flexibiliza la dirección de los créditos a tasa del 24% destinado originariamente sólo al pago de salarios de PyMEs: con demoras, esta línea finalmente fue desembolsada en un 55% y se prolongaría hasta mayo. El Banco Central acertadamente prohibió comprar dólares a las empresas con créditos subsidiados. Para el pago de salarios de abril y mayo el Ministerio de Desarrollo Productivo otorga un financiamiento directo a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). En la semana hubo un acuerdo también entre la UIA y la CGT sobre el pago de salarios de trabajadores suspendidos, que tomando el modelo del firmado por la UOM establecieron la paga del 75% del básico sin ningún adicional. De este modo los suspendidos percibieron la mitad del sueldo de bolsillo, mantuvieron cobertura médica y promesa de continuidad laboral. También se convino que los aportes y contribuciones se harán sobre el 75% del salario neto que se percibiría en caso de estar trabajando normalmente, incluido el aporte por la cuota sindical. También se abrió esta semana una negociación con PyMEs y autónomos que buscan compartir entre inquilinos y propietarios los gastos de alquiler y expensas de los locales comerciales que hayan suspendido sus actividades por la pandemia. La propuesta de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) abarca desde locales a la calle para la venta minorista, propiedades industriales, depósitos de mercaderías, oficinas y consultorios. De acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Economía el gobierno destinará una suma equivalente a 5,6% del PIB hasta junio para asistencia por el coronavirus: IFE, programa ATP, ayuda sanitaria, rebaja impositiva, etc. En una comparación global se trata de una ayuda similar a las provistas por las principales potencias. El otro problema serio que enfrenta nuestro país es la negociación por la reestructuración de la deuda pública en dólares bajo Ley Extranjera. Ante versiones de un acuerdo se desplomaba el día jueves el riesgo país, hasta cerrar en 3.479 pb. La contra-oferta realizada por los principales acreedores no estaría tan lejos de las alternativas que maneja el gobierno (incluye un adelantamiento de intereses en caso que la economía crezca), la respuesta final debería llegar antes del 8M. En paralelo, Economía activa exitosamente fuentes de financiamiento en pesos a través del mercado de capitales, principalmente mediante títulos de corto plazo: las debutantes Letras de Descuento (LEDES) con tasas promedio de 29 a 31% y el Boncer de estructura más compleja y vencimiento en abril de 2021. El Banco Central y la Comisión Nacional de Valores combinan sus acciones --también de corto plazo-- para frenar la escalada del dólar paralelo, entre ellos los legales MEP y Bolsa. La semana anterior se aprobó una suba de tasas en los pases bancarios (de 11,4 a 15,2%) y sanciones de la UIF criticadas entre operadores: el blue había marcado USD 121 para la venta. Esta semana se dispuso que los fondos comunes de inversión destinasen el 75% de sus tenencias a activos en pesos: el blue bajó hasta USD 118 pero sólo de manera transitoria. Es interesante que entre los críticos de la política del gobierno la única alternativa para doblegar las expectativas de devaluación cambiaria sea una agresiva suba de tasas, como la que ensayó el macrismo a lo largo de toda su gestión, y que también se probó transitoria. Coronavirus, crisis real, cambio de gobierno, crisis global, etc. En Argentina todos los caminos conducen a la suba del tipo de cambio. Y si hablamos de especulación cambiaria no podremos dejar de mencionar la demora en la liquidación de exportaciones de los grandes consorcios sojeros; con cosecha récord este año la venta debería alcanzar su máximo en este mes de mayo, pero aguardan mayor devaluación en un contexto donde el precio del poroto sufrió caídas bastante más leves que otras commodities de exportación. La devaluación del Real brasilero suma presión a la moneda argentina. Al tiempo que Bolsonaro sintoniza políticamente con Trump y dedica ataques verbales públicos a la OMS. Esta semana desde su cuenta de Facebook el mandatario acusó al organismo de alentar a los niños a masturbarse, de fomentar la homosexualidad y el inicio de las relaciones sexuales antes de los 12 años. Debió borrar el posteo tras una lluvia de denuncias por noticias falsas. En simultáneo los muertos en Brasil por coronavirus alcanzaron unos 6.500 y el país se ubicó octavo en el ranking mundial que es continuado por la Universidad Johns Hopkins. La CIA negó las palabras de Trump: el virus no fue creado por modificación genética en ningún laboratorio del mundo, no en Hubei, no por la mano del hombre.

