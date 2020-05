La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Breves: Noticias de Actualidad









SIN INGRESOS BRUTOS El Banco Central informó a las entidades financieras que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el salario complementario no están alcanzados por el Impuesto sobre Ingresos Brutos. En un comunicado dado a conocer el viernes, la autoridad monetaria subrayó además que las transferencias efectuadas por esos conceptos por parte de la ANSES quedan exceptuadas de las retenciones bancarias del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB).A través de la Comunicación C 87164, el organismo indicó que también quedarán excluidos de la misma retención los créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos en todos los casos que las entidades financieras intervengan en la operación. MÁS PRESUPUESTO El Gobierno modificó el Presupuesto Nacional de este año para atender gastos derivados de la emergencia sanitaria por el coronavirus, por más de 10.400 millones de pesos. A través de una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial, la Jefatura de Gabinete consideró necesario incrementar la partida de numerosos organismos, como el PAMI, "con el fin de afrontar gastos relacionados con la lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19". Por su parte, la Cancillería recibirá nuevos recursos financieros para "prestar ayuda a los argentinos que se encuentren en el exterior y hasta tanto puedan retornar a la República Argentina". EXPUESTOS Un total de 764 trabajadores de la Salud se contagiaron coronavirus en la Argentina, lo que representa poco más del 17 por ciento del total de 4.532 casos positivos registrados en el país. "En el sistema de vigilancia de salud se notificaron 6.637 casos sospechosos de trabajadores de la salud. De esos 6.637, se confirmaron 764. Eso constituye el 17,25 % de los casos confirmados", indicó este sábado la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Además, la funcionaria nacional detalló que de los 764 casos confirmados de personas que trabajan en diferentes áreas sanitarias, 49 tienen antecedentes de viaje, y que los restantes 715 no. DOS VECES NO Científicos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Corea del Sur llevaron a cabo un estudio que concluyó que es imposible que el virusCOVID-19 se reactive en los cuerpos humanos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hubo más de 10.000 casos confirmados de coronavirus en Corea del Sur, con 245 muertes, una tasa de mortalidad del 2,3%, inferior al promedio del 3,4%. Se creía, además, que un total de 277 pacientes de ese país se habían enfermado de coronavirus por segunda vez, al igual que en China y Japón. SALIDAS TRANSITORIAS Los adultos españoles, luego de 48 días de encierro por la cuarentena decretada en ese país por la pandemia del coronavirus, podrán salir desde este fin de semana a pasear o a realizar actividades deportivas. La medida forma parte de la salida gradual de la cuarentena dispuesta por el gobierno español, teniendo en cuenta que la "curva" de contagios y muertes por el Covid-19 comenzó a descender. "Tras una evolución positiva de la epidemia" en los últimos días, el gobierno autorizó a los ciudadanos a salir a la calle separados por franjas horarias y de edades.



Breves: Noticias de Actualidad



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar