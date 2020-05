La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 El Frente de Todos-PJ gestionó más de 2000 Ingresos Familiares de Emergencia para la Ciudad







Fueron asistidos vecinos que no contaban con la posibilidad de realizar el trámite por sus propios medios. "Seguiremos gestionando cada beneficio que otorguen las políticas de la Provincia y la Nación" aseguró la Presidenta del bloque, Soledad Calle. Desde el Frente de Todos-PJ se gestionaron más de 2000 IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para igual cantidad de vecinos que no pudieron concretar el trámite por sus propios medios, ya sea por no tener acceso a la tecnología, o bien por una cuestión generacional se les dificultaba hacerlo. Se trata del bono de $10.000 que busca paliar el impacto de la emergencia sanitaria sobre la economía de las familias argentinas más afectadas, y alcanza tanto a trabajadores informales como a Monotributistas sociales, de las categorías A y B, personal doméstico y beneficiarios de AUH-AUE o Progresar. En Campana, ya recibieron esta ayuda un total de 9612 vecinos, lo que representó un desembolso de unos $96.612.000 en la Ciudad. "Estas 2000 personas que hemos sumado a la solicitud del IFE, podrán contar con este aporte en tiempos donde las dificultades económicas atraviesan a la mayoría de los campanenses" aseguró la Presidenta del bloque de Concejales, Soledad Calle. La edil aseguró que desde el espacio que integra "seguiremos gestionando cada beneficio que otorguen las políticas de la Provincia y la Nación. Actualmente estamos trabajando sobre la posibilidad de otorgamiento de créditos para el sostenimiento del salario, y todas las herramientas que puedan ser de utilidad para nuestros vecinos, y que lamentablemente no son tenidas en cuenta, utilizadas ni difundidas por el Municipio". Al respecto, Calle señaló que "pareciera que el Intendente Abella sólo gestiona cuando hay una foto. La pandemia sólo importa cuando deja un rédito político. Existen infinidad de caminos y acciones por realizar, como las que hacemos nosotros sin tener la responsabilidad de gobernar el municipio. Hoy en día estamos comprometidos a ayudar en lo que podamos. Ya habrá tiempo para discutir políticamente. Lo invitamos a bajarse del afiche, que para las elecciones falta mucho y hay mucha gente que necesita de la presencia del Municipio" concluyó.

