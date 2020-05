La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 El Sindicato Municipal afirma que Abella desconoce el decreto presidencial de la cuarentena







Es porque, según denunció el gremio, "varios trabajadores han visto reducido su salario al no haber percibido sus bonificaciones y en otros casos el premio por asistencia y puntualidad". El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana denunció a traves de un comunicado de prensa que el intendente Sebastián Abella "desconoce" el decreto presidencial del aislamiento social, preventivo y obligatorio y su reglamentación sobre los contratos de trabajo. Según el gremio, "varios trabajadores han visto reducido su salario al no haber percibido sus bonificaciones y en otros casos el premio por asistencia y puntualidad". "No nos sorprende esta modalidad por parte del intendente, quien se ha sumado a sus pares del partido de Tigre y 3 de Febrero que han aplicado la misma receta. No han tenido contemplaciones con los trabajadores en estos momentos que estamos atravesando con la pandemia del COVID-19 y el dengue, donde los trabajadores municipales se han puesto en la trinchera tanto en el área de salud como en varios otros sectores donde las tareas son esenciales e ininterrumpibles", manifestaron desde el gremio, que integra la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.). Además, cuestionaron a Abella porque le están solicitando "la nómina de los trabajadores que deben cobrar el plus otorgado por el Gobierno Nacional de $ 5.000" y no obtuvieron respuesta todavía. El Sindicato de Trabajadores Municipales consideró a traves de un documento enviado a nuestra redacciòn que "es una falta de respeto que el mismo día que abonaban los sueldos" se los convocara "para informar sobre las medidas que se llevarían a cabo en adelante, medidas que el gremio rechazó rotundamente ya que son autoritarias y totalmente fuera del contexto del protocolo y bioseguridad", "Nuestro secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Rubén García, expresó que no vamos a aceptar ninguna rebaja de salarios", advirtieron desde el gremio local. "Es por esto que les hemos solicitado a quienes sufrieron reducciones en su salario que nos acerquen los recibos a fin de hacer el reclamo ante la autoridad competente", concluyeron.



El Sindicato Municipal afirma que Abella desconoce el decreto presidencial de la cuarentena

