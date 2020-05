La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 "El Gobierno Nacional no otorgó ninguna prisión domiciliaria" dicen desde el Frente Grande







"En las cárceles de Campana la propagación del coronavirus podría ser explosiva", aseguró el referente Gustavo Parravicini. En este contexto de pandemia de coronavirus, cuarentena y distanciamiento social la Cámara de Casación Penal (órgano del Poder Judicial) dispuso mediante acordada medidas de liberación de detenidos. Estas pueden ser de adelanto de la libertad a los que están a punto de cumplir sus condenas, libertad condicional a los que ya tienen permisos de salidas, y domiciliaria mientras dure la epidemia a los que no hayan cometido delitos graves con utilización de armas, delitos de violencia sexual o de género y aquellos que constituyen población de riesgo. Y en el caso de las mujeres abarca también a las embarazadas o con hijos en situación de crianza, que tampoco hayan cometido delitos violentos. "Los concejales de Campana de Juntos por el Cambio, más la presidenta del cuerpo Marina Casaretto, deberían enfocar su crítica sobre la libertad de los presos, en el Poder Judicial, que es el que está actuando al momento sobre este tema y no sumarse a la campaña de mentiras que circulan por redes y prensa amarilla, tratando de vincular al Poder Ejecutivo con la liberación de asesinos y violadores" aseguró Gustavo Parravicini del Frente Grande de Campana en relación a lo que informan los medios de nuestra ciudad el día 2 de mayo. "A esto se suma la patética declaración de la senadora provincial macrista Felicitas Beccar Varela acerca del supuesto plan K para fundir empresas con la cuarentena y liberar presos para que amenacen jueces, lo cual es parte de esta patraña. Además el operador político disfrazado de periodista, Luis Majul, participa de la mentira orquestada también por otros medios de prensa. "Nosotros repudiamos cualquier liberación ordenada por el Poder Judicial que involucre hechos violentos, de género, femicidas y a delincuentes de Lesa Humanidad como efectivamente a ocurrido". "El gobierno no avala la liberación de reclusos como afirman los concejales macristas de Campana ya que lo dispuesto es resorte del Poder Judicial" sostuvo Parravicini. "Rechazamos enérgicamente las temerarias afirmaciones de estos concejales cuando dicen que "el Gobierno Nacional debe disponer de todas las medidas necesarias para evitar que los contagios de Covid-19 se propaguen en las unidades penitenciarias extremando las precauciones, pero no avalando la liberación de reclusos". "El Gobierno Nacional no avala la liberación de reclusos ya que es decisión del Poder Judicial". A nadie en su sano juicio se le ocurriría en situaciones normales liberar a ningún detenido por el delito que sea". Intentan instrumentar políticamente el miedo Parravicini continuó afirmando que "los medios opositores machacaron esta semana con la amenaza de "liberaciones masivas" de presos. No es esa la situación. Ahora bien, mientras haya un foco de infección, toda la sociedad está en riesgo, con lo cual, lo que pase en las cárceles de Campana ya tendría que haberse convertido en el centro de la preocupación de los concejales de Juntos por el Cambio. Miles de detenidos, más cientos de empleados del Servicio Penitenciario Bonaerense sumado a proveedores, trabajadores de mantenimiento etc. conforman un problema grave que debe ser abordado. No hacer nada no va solucionar nada .Cientos de personas entran y salen todos los días de las cárceles de Campana. En caso de producirse un brote la propagación podría ser explosiva dadas las condiciones de hacinamiento. Por lo tanto entendemos que el espíritu de la acordada de Casación va en el camino correcto en el sentido de disminuir la población carcelaria. De todos modos el tema es muy complejo y debe ser analizado en profundidad, haciéndolo caso por caso" concluyó Parravicini.

