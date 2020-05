La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 En Cuarentena, siguen los trabajos educativos en el Complejo Penitenciario Campana







La Escuela Primaria Nro.701 y el CENS 455 que funcionan en las Unidades Nro. 21 y 41 de esta ciudad han implementado actividades personalizadas para sus alumnos. "La escuela es un espacio de encuentro y de oportunidades que quizás nunca tuvieron" comentaron. Es valorable el esfuerzo de los docentes, no solo desde lo pedagógico sino aportando material. Desde el 12 de abril, el equipo directivo formado por la Directora Paola Meloni de la Escuela Primaria 701 y la secretaria Andrea Trasciatti junto al Director Pedro Benítez del CENS 455 y su secretario Juan Giménez, entregan a los internos de los pabellones fotocopias, diferenciadas por ciclos y niveles. Ambas instituciones funcionan en las unidades Nro. 21 y 41 respectivamente y logran dar así una continuidad al Plan de Contingencia Educativa, es decir un seguimiento real de toda la matrícula educativa con producciones individuales. Docentes de la Escuela Primaria han preparado e impreso actividades seleccionadas para cada alumno, separadas en folios con lápices y biromes para que sus alumnos sientan que no están lejos a pesar de la distancia. Demostrando con esto el compromiso y la vocación por su tarea. Los alumnos se conectan con el material, lo leen, realizan interpretación de las consignas, resuelven problemas, elaboran las respuestas y pueden devolverlo a los docentes para sus correcciones. "Ellos encuentran un espacio de libertad en la escuela donde se pueden conectar con el afuera, en cierta manera, al encontrarse con esos "otros": los docentes, y personas que vienen a dar una charla o a ofrecer un servicio, talleristas, la escuela es un espacio de encuentro y de oportunidades que quizás nunca tuvieron" comentaron. El CENS 455 ha elaborado guías de estudio, tendiendo al trabajo en equipo de sus alumnos quienes se reúnen de acuerdo al año en que cursan y preparan sus respuestas en hojas individuales con nombre y apellido para que sean corregidas por sus "profes". Cabe destacar que en la UP 41 las docentes de la Primaria 701 suman a esta tarea la posibilidad de responder inquietudes de sus alumnos a través del Foro creado por el Director de la Unidad Prefecto Mayor Guillermo Rodríguez. Ambos directivos destacan la ayuda de Cyntia Evers, Delegada de Educación del Complejo Penitenciario Campana y los Coordinadores Educativos Damián Fernández y Pía Gueth y sintetizan "hay una muy buena matrícula de jóvenes y adultos que se anotan durante todo el año para estudiar. Aún en esta situación de aislamiento, muchos jóvenes están pidiendo ingresar a la escuela, al ver a otros que están realizando los trabajos prácticos enviados por los docentes".







En Cuarentena, siguen los trabajos educativos en el Complejo Penitenciario Campana

