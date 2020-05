La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Refinar desde Casa:

El reto de los colaboradores en edad de riesgo de Axion Energy







En los más de 35 años que José Capucce, Mario Melón y Roberto Fernández llevan trabajando en la refinería Campana, jamás pensaron enfrentar los nuevos desafíos laborales que impone una pandemia como la del coronavirus. Pero poniendo energía los están superando. El video se difundirá hoy en la página de Facebook de Axion Energy Campana. Trabajar desde casa era hasta marzo un beneficio laboral, que la llegada del coronavirus transformó en una de las medidas de bioseguridad para mitigar el contagio. Parte de un protocolo que José Capucce, Mario Melón y Roberto Fernández, tres colaboradores de Axion energy, están respetando a rajatabla. "Tengo un limonero y controlo los limones a ver si maduran, si no maduran. Ya los conté a los limones como 30 veces", dice Fernández por videollamada, con el humor de alguien que no se resigna a ver correr las agujas del reloj lejos de su refinería y compañeros de trabajo y se mantiene activo desde la computadora ejerciendo su labor aun en tiempos de pandemia. No es una responsabilidad menor: la refinería Campana es vital para sostener el abastecimiento energético del país. En marzo Axion energy alineó sus protocolos a los del Ministerio de Salud de la Nación y como pauta prioritaria, les pidió permanecer en sus hogares a los colaboradores pertenecientes a los grupos de riesgo: aquellos con comorbilidades y los mayores de 60 años. Capucce, Melón y Fernández, los tres con más de 35 años de experiencia en la refinería, supieron entonces que por tiempo indefinido debían adaptarse a la modalidad de teletrabajo. Un nuevo desafío que sus trayectorias les proponían superar. "Me tuve que ir acostumbrando a todas estas nuevas herramientas electrónicas, videoconferencias…", confiesa Fernández, líder de Control de Calidad en Tareas de Mantenimiento. Para eso resultaron claves "algunas guías para que vayamos usando y vayamos mejorando la forma de trabajo", señala Melón, integrante de Control de Procesos. Y si bien el home office demandó acostumbrarse "al trabajo a través de las terminales y manejar aplicaciones que antes rara vez utilizaba", como reconoce Capucce (supervisor de turno), "no fue tan complicado como pensaba", afirma su colega Fernández. "La verdad que se pudo trabajar muy bien y, con el paso de los días, uno se agilizó con el manejo de estas herramientas, aprendió alguna que otra cosa nueva", resume Melón, que al terminar la jornada laboral se distiende caminando por el patio de su casa. "No deja de ser un desafío. Para aprender no hay edad", afirma convencido el supervisor Capucce. El protocolo COVID-19 de Axion energy incluyó limitar el ingreso a la refinería a toda persona que cumpla un rol presencial necesario; extremar e intensificar las medidas de higiene; asegurar la distancia mínima de un metro entre colaboradores; y supervisar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria en todos los empleados que hayan vuelto del exterior. Frente a un escenario inédito que por ahora no deja vislumbrar su fecha de desenlace, Capucce, Fernández y Melón contribuyen desde casa a sostener las operaciones de la refinería y se aferran al recuerdo de los buenos momentos vividos para anhelar repetirlos. "Lo que más extraño son mis compañeros, tipos con los que hace más de 40 años que estoy trabajando", dice Capucce. Con la energía que demuestra a pesar de la pandemia de seguro pronto volverá a reencontrarlos. Los casi 20 mil seguidores en Facebook de la página de AXION Energy Campana, podrán disfrutar el video de ellos y la experiencia vivida con el teletrabajo a partir de hoy.

Mario Melón, 61 años, 35 en refinería. integrante del equipo de Control de Procesos.





Roberto Fernández, 63 años, más de 40 en refinería. líder de Control de Calidad en Tareas de Mantenimiento.





José Capucce, 61 años, 40 en refinería. supervisor de turno.



