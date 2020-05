La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 El virus menos pensado

Por Santiago Tomás Mengual







Ni el aislamiento obligatorio ni el cese de actividades lo detiene. Con ustedes: "Pandemia Cultural", una sana enfermedad que crece a la luz de la cuarentena. "Pandemia Cultural" es un ciclo virtual que nace al calor de la cuarentena como respuesta al aislamiento social. A través de la aplicación "Cisco", artistas y público se conectan en un ida y vuelta enriquecedor. Participar es una experiencia diferente. A lo largo de las dos horas que duran los encuentros se entrecruzan diferentes ramas del arte como el teatro, la música, la poesía y las artes visuales, amalgama de colores que sería difícil de encontrar en algún bar o centro cultural. Puntos de fuga Es ahí que florece el potencial de "Pandemia", no sólo como eventual salida a una situación excepcional si no como posible puente entre productores del arte y consumidores virtuales en un mundo cada vez más digital: "Hay que adaptarse a los nuevos medios para producir un consumo cultural activo. Nacimos para que la gente no se quede los domingos de sol viendo Netflix", dice Jeremías Nanizzi (26), campanense hoy radicado en CABA y una de las cabezas del proyecto. La idea de "Pandemia" es comenzar a abordar nuevos formatos. Tienen en vistas invadir las redes sociales (ya se encuentran en Instagram) donde publicarán recortes de los encuentros pandémicos y abrir una página web donde subirán podcasts (formato parecido al radial) para continuar conectando a los artistas que pasen por el ciclo con el público, creando redes que luego se materialicen en la vida real: "Tenemos el desafío de generar la vuelta al placer desde la incomodidad que produce el arte. Hay todo un consumo inmediato, a un click de distancia, que dificulta las cosas. No nos educaron a salir de lo normal, de cruzar fronteras e indagar", reflexiona Jeremías. Ver a la tecnología como una potencial herramienta para llegar a lugares antes impensados es una de las claves de "Pandemia". En las presentaciones sus organizadores siempre aclaran el contexto de experimentación y constante aprendizaje en el que se encuentran y se disculpan de antemano por posibles inconvenientes. Lo importante del ciclo no es tanto la calidad de su streaming si no lo que quiere proyectar a futuro: "Puede no salir el mejor producto porque no tenemos las mejores herramientas pero si formar nuevas modalidades que a corto y largo plazo generen otro tipo de cosas". Hacer a pesar de las limitaciones podría ser el lema tácito del proyecto. Faro cultural Jeremías no es primerizo en la organización de eventos culturales. Durante la década pasada, su casa se reconvertía periódicamente en un centro cultural en el que happenings, pintura en vivo y música, entre otras ramas del arte le daban vida al ciclo "Nantes", un faro en un período donde nuestra ciudad estaba sedienta de cultura: "Eso fue un punto de partida para quienes formamos parte de "Pandemia". Se llegó a tener 200 personas en la casa. Propusimos algo distinto y la respuesta fue positiva". La experiencia caló hondo en su espíritu. Además de decidirse por estudiar artes visuales en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), le enseñó que existía un público considerable dispuesto a consumir propuestas emergentes. Por eso con "Pandemia" también planean buscar formas de difundir espacios independientes que conecten al público con los artistas generando un círculo virtuoso que sea beneficioso para todos: "La pandemia es la expresión máxima de una situación que vivimos hace tiempo. La cultura se genera en la cruza de cuerpos, tenemos que hacerle frente a la comodidad del entretenimiento". Para estar al tanto de los próximos ciclos pandémicos podes seguir a "Pandemia Cultural" en Instagram. Hoy, domingo 2 de mayo a las 20 será el sexto encuentro. El link para infectarse es: meetingsamer5.webex.com/join/infeccion.cultural



Todos los domingos artistas y público de diversas partes del país le dan vida a “Pandemia Cultural".





Durante la década pasada, el patio de la casa de Jere Nannizi se convertía en "Nantes", uno de los faros culturales de Campana.



El virus menos pensado

Por Santiago Tomás Mengual

