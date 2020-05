La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Fiebre amarilla y perfume francés

Por Arq. Jorge Bader













Jorge Bader

Es interesante ver como los rasgos que alguna vez fueron distintivos de la evolución socio económica y constituyeron un avance en la sociedad de masas, como por ejemplo la urbanización, la movilidad multitudinaria, el transporte público y la concentración urbana como base de la especialización de servicios y la construcción de oportunidades, hoy resultan fuertemente cuestionadas, por la aparición de uno de los principales problemas de esa concentración, que es la rápida difusión de los vectores biológicos. En algún momento histórico de nuestra evolución, la presencia de estas cuestiones sanitarias, representó una modificación en la distribución social sobre la ciudad. Así como enuncié en artículos anteriores la cuestión de Londres y París, recordemos que, en Buenos Aires, con la epidemia de Fiebre Amarilla hubo una movilización social de la zona sur a la zona norte. Los terratenientes migraron a sus campos en defensa de su salud y los habitantes urbanos ocuparon las zonas de la actual Recoleta, Palermo, Belgrano casi campo en aquella época, despoblando la zona de La Boca y el sur que quedó ocupado por inmigrantes y sectores sociales menos favorecidos. Así como en París Haussman abrió avenidas con los múltiples objetos que ya conté en artículos anteriores, la apertura de avenidas en Buenos Aires tuvo una función sanitaria, pensadas como una estrategia para favorecer la ventilación urbana. No olvidemos que nuestro país se desarrolló con un ojo puesto en los modelos europeos. Tanto es así que en el año 1906 el Intendente de la Ciudad de Buenos Aires por ese entonces Carlos de Alvear, recibió la visita de un funcionario francés dedicado a la exportación de la cultura francesa. La Argentina afrancesada fue un ideal de la época Alvearista allá por el 1900. Francia había generado un modelo exportador de su modo de hacer ciudad y de hecho tenía un funcionario emblemático, Henri Turot, que se encargaba de recorrer países y suscribir contratos con los gobiernos para reformar las capitales con el aire francés a la moda y a la sombra de las reformas monumentales del Barón Haussman. Así se hicieron obras en Berlín, en Budapest y en otras capitales del mundo. De hecho, Turot vino a Brasil y Argentina con ese objeto. Fue él quien sugirió la contratación del funcionario municipal a cargo de obras públicas en París, Joseph Antoine Bouvard, quien fue comisionado para hacer un plan urbano para Buenos Aires. Bouvard venía precedido de sus galardones, ya que era Jefe de Trabajos públicos en París, y había sido responsable de continuar con la reforma Haussman, de quien recordamos había fallecido en 1891 pero cuya impronta siguió como proyecto de ejecución casi permanente hasta cerca del 1930. Algunas versiones de la historia posterior señalan que este Arquitecto no era otra cosa que un oscuro funcionario, más formado en la cuestión administrativa que proyectual, desvalorizando su supuesto "prestigio". Lo cierto es que Bouvard, obtuvo una licencia en su actividad, y se abocó a trabajar para Buenos Aires. Confeccionó un proyecto que se llamó el "Nuevo Plano". La ciudad tenía la estructura hispana de la cuadrícula tradicional de cualquier ciudad de Indias, así que la ortogonalidad básica de alguna forma podía tolerar más fácilmente que la intrincada París feudal, la interposición de una trama de diagonales, a la "francesa". Esto ratifica mi visión sobre la conformación de los estereotipos. En la transculturación formal no se interpretaba el espíritu de la reforma de Haussman, donde las diagonales de París eran una respuesta al vínculo monumental de nuevos ejes de relación entre monumentos preexistentes y centros focales de valor histórico o referencial. La idea de la diagonal pasó a ser solo una cuestión morfológica y geométrica. Una suerte de "Manierismo" afrancesado muy acorde a las élites dominantes, cuyo gusto "depurado" les permitía identificar en el modo de hacer de París un modelo de refinamiento cultural. Bouvard presentó varios proyectos incluso la propuesta de llenar de diagonales la cuadrícula urbana de la ciudad de Rosario, plan que no prosperó. No quiero abundar en historia de la Arquitectura, ya que el capítulo de la intervención francesa fue muy particular, prolífico y no menos escabroso en los detalles de contrataciones dudosas y situaciones complejas. Lo cierto es que la intervención de los Arquitectos franceses vino de la mano de las contrataciones de obras a la Sociedad Franco Argentina de Trabajos Públicos lo cual produjo la construcción de innumerables obras, entre ellas el Hospital Alvear, varias escuelas públicas, el palacio de Correos, hoy CCK, los puertos de Buenos Aires y Mar del Plata. El proyecto de las diagonales en Buenos Aires fue muy cuestionado por la inteligencia local que consideraba una interposición ficticia a la estructura francesa de las diagonales, tildada de inútil para la trama de la cuadrícula española. La aprobación del Concejo Deliberante de Buenos Aires, alcanzó a la ejecución de las diagonales Norte y Sur hasta donde llegaron y punto. No obstante eso, Bouvard intervino en loteos urbanos en Recoleta y dejó algunas cuestiones interesantes en su "Nuevo Plano". La idea de avenidas amplias, la visión de la monumenta-lidad como objetivo del diseño de la ciudad, y la apertura al río, una cuestión negada por años en Buenos Aires y en muchas ciudades argentinas, ergo Campana. Finalmente, la Fiebre Amarilla, una epidemia local, fue un detonante de la puesta en valor de un nuevo urbanismo también en Buenos Aires, manierista, foráneo, importado o transculturado, como se lo quiera considerar. Lo cierto es que, en la misma línea de mi razonamiento original, las crisis biológicas, han proyectado las ciudades hacia adelante en un nuevo criterio. Esto me vuelve al inicio. Este replanteo que vivimos y que nos obliga a un nuevo modo de relación interpersonal, en un mundo globalizado, interco-nectado, urbanizado y súper poblado, ¿cómo va a repercutir en otra vuelta de tuerca esto que otra vez llamamos el "nuevo urbanismo"? Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

