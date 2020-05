La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

áGuila 9 - Energía del 03/05/2020 - Onda Encantada de la Mano (Sincronario de 13 Lunas)

El Águila, visión amplificada, objetiva. Posibilidad de curación de heridas del pasado. Vuelo, imaginación, apertura de caminos, desarrollo de la conciencia. Es la autoridad, la ley, el respeto. DÍA 282 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 2 - SELI, 2DO DE LA PRIMER HEPTADA (ROJA) DE LA LUNA 11, ESPECTRAL Kin 35 - Águila 9 guiada por el Mono. El Tono 9, es la identificación de los pensamientos, las toma de decisiones. Saber qué es lo que sería mejor para nosotros. El Águila nos pide soltar pensamientos obsesivos, dejar los que nos tienen atados a heridas del pasado, empezar a pensar en sanar la mente, incorporando pensamientos positivos y de "posibilidad". Visualizarnos sanos, alegres, felices, liberados. Hoy es un día donde no tenemos que encerrarnos (aunque estemos en casa) viendo una sola cara de la moneda, abrir la mente, Ver en forma objetiva. Ampliar nuestros horizontes primero en la cabeza para poder llevarlos a cabo luego. Día para elevarnos, para evitar confrontaciones o roces, vincularnos con confianza, con entrega, generando uniones positivas, duraderas, profundas. Estar en eje en este día nos permitirá salir del dominio excesivo de la mente. Los pensamientos obsesivos y reiterados nos pueden tener "tomados". Salir de las ideas calculadoras, frías estructuradas es la tarea de hoy. Dejarnos atravesar por los sentimientos y permitirnos expresarlos. En casa sí, pero no aislados, en comunicación con los demás. Este es un día con una energía superproductiva. Aprovechen para reuniones on line que pueden llegar a ser un gran proyecto que pronto se ponga en marcha. Excelente para dar pasos firmes y sostenidos. Día donde puede haber noticias judiciales importantes. Elevarse alto, abrir las alas y atreverse a volar. Desde la altura podemos ver mejor nuestros propios valores y virtudes. Buen domingo para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

