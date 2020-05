La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Efemérides del día de la fecha, 3 de Mayo







DÍA NACIONAL DE LA MILANESA Establecido en las redes sociales Facebook y Twitter en el año 2011, en este día se comparten secretos, recetas y tips para lograr la milanesa perfecta. El origen de esta comida, según el cocinero Pietro Sorba, se remonta al año 1134; en un menú de la época, para la fiesta de San Sátiro, se ofrecía el plato "Lombolos cum panitio" que significa "carne de lomo al pan." Ocho siglos después, la municipalidad de Milán le otorgó a la milanesa el estatus de patrimonio de la ciudad. No obstante, hay quienes aseguran que la milanesa proviene de Austria y que llegó a Italia en la invasiones austríacas dela segunda mitad del siglo XIX. En alemán su nombre es Wiener Schnitzel, traducido como filete al estilo de Viena. Por otra parte, los historiadores Alessandro Marzo Magno y Massimo Alberini creen que el plato es francés puesto que en la edición de 1749 del tratado "La ciencia del mayordomo" aparece la receta de la misma. La cual arribó a Milán con el nombre de "cotolette" de la Revolución Francesa. La ola migratoria de fines del siglo XIX la trajo al país y, desde entonces, se convirtió en una de las comidas clásicas de las mesas argentinas. Curiosamente, Sorba dice que no hay ningún tipo de registro certero acerca del origen de la milanesa napolitana, lo que sí abundan las leyendas urbanas. La más popular cuenta que se creó en la década de los 50´en la Ciudad de Buenos Aires cuando en la Trattoria Napoli un cliente habitual llegó tarde y el camarero tuvo que prepararle la milanesa. Como el cocinero se había ido y el mozo no sabía cocinar, la misma se quemó pero le colocó salsa de tomate y queso para reparar su error. FALLECE HOMERO MANZI Homero Nicolás Manzione nació el 1 de noviembre del año 1907 en Añatuya, Santiago del Estero. A los 9 años partió a Buenos Aires a continuar sus estudios en el Colegio Luppi del barrio de Pompeya, donde, junto al Barrio de Boedo, se inspiró para escribir sus tangos. En estos barrios conoció a Cátulo Castillo, quien lo introdujo en la tradición tanguera. Apasionado por la literatura y la escritura, en el año 1921 produjo su primera canción, el vals "¿Por qué no me besás?" Tras recibirse de profesor de castellano y literatura, en el año 1926, empezó a estudiar en la Facultad de Abogacía. No obstante, debido a su militancia yrigoyenista, el gobierno de facto de José Félix Uriburu le impidió continuar con la carrera y ejercer la docencia. En ese entonces, sus exitosas obras "Milonga sentimental", "Milonga al 900" (grabadas por Carlos Gardel),"El pescante" y "Esquinas porteñas" le dieron gran prestigio ante sus colegas. Más adelante, se volcó al cine musicalizando las películas "¡Tango!" (1933), "Puerta cerrada" (1938), "Corrientes, calle de ensueños" (1948) y "Pasaporte a Río"; asimismo debutó como guionista en la película "Nobleza gaucha" (1937) iniciando una larga trayectoria que superó las 20 películas. Asimismo, fue uno de los fundadores de la productora "Artistas Argentinos Asociados", con la cual realizó el guion de una de las películas argentinas más exitosas del cine argentino: "La guerra gaucha."Por otra parte, compuso sus célebres tangos "Malena" con música de Lucio Demare y "Sur", "Che, bandoneón" y "Discepolín" con música de Aníbal Troilo. Éste último rendía tributo al letrista Enrique Santos Discépolo. Entre sus tangos podemos mencionar "Viejo ciego", "Fuimos", "El último organito", "Mano blanca" y los vals "Llorarás, llorarás" y "Romántica". Falleció en el año 1951 en Buenos Aires. "AEROSMITH" LANZA LA CANCIÓN "CRAZY" Un día como hoy en el año 1994, "Aerosmith" lanzaba la canción "Crazy." Compuesta por Steven Tyler, Joe Perry y Desmond Child, el sencillo fue uno de los más trascendentes de la banda que llegó a ganar un "Grammy" en la categoría "Mejor actuación rock de un dúo o grupo con vocalista." La misma pertenece al disco "Get a Grip", en las que se encuentran, entre otras, las canciones "Cryin´", "Eat the rich", "Amazing" y "Livin´ on the Edge".

