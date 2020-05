La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy, "¿Y el amor por los abuelos?"

Por Silvia Gerard











"Las vacaciones sin la abuela, no son vacaciones". Esta frase que escuché de chica, siempre la recuerdo, y creo que muchas veces, los padres no alcanzamos acomprender, y a cuantificar el amor entre los abuelos y los nietos. Ese vínculo, esa conexión natural amorosa, que fluye y se construye basado en un amor genuino. Los abuelos, los adultos mayores, como suele llamarse en la actualidad, forman parte de una generaciónque, en muchos casos, sin estudio, educó a sus hijos, trabajó para hacer grande la Patria. Personas que educaron con valores, con principios, pero sobre todo con amor, que es el vínculo perfecto, así lo dice La Biblia. Ellos son nuestras raíces, debemos cuidarlos. Si a un árbol se le cortan las raíces, seguramente a corto plazo se secará. Cómo no reconocer su importancia, su valor para la vida. Cómo no amar, respetar, valorar y cuidar como a preciados tesoros, a quienes nos han mostrado y enseñado a transitar el camino de la vida, con la frente alta. En tiempos donde parecía imposible detener al mundo de su ritmo vertiginoso y superficial, donde la confianza y los intereses estaban puestos en la economía, en lo material, en las ambiciones desmedidas, donde en muchos casos, la ingratitud era lapaga, y los esfuerzos ignorados, etc… y de pronto, todo se detuvo. Un gigante invisible, tira el ancla y todo cambia.Los números que lideran ya no tienen que ver con la economía, sino con las vidas. Vidas que se pierden, vidas que se contagian, vidas que se recuperan. Me impactó leer las palabras de la hija de un funcionario muy importante de un país vecino cuando dijo "Somos una familia millonaria, pero mi papá murió porque le faltó el aire, que es gratis. El dinero se quedó en casa". Que podamos reflexionar a tiempo. Los tesoros que hagamos en la tierra, en la tierra van a quedar. "No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan.Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón" (Mateo 6:19-21) Hoy la pregunta es ¿cómo? ¿por qué? en medio de tanto avance científico y tecnológico, esto pudo despertar sin control. El hombre se ha propuesto un camino,y La Biblia dice que "Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte" (Prov. 14:12),pero Dios a dispuesto un plan, una obra, que no sólo la va completar, sino la va perfeccionar hasta el día de Jesucristo (Fil.1:6) Es tiempo de valorar los vínculos familiares, valorar lo que tenemos, cambiar el foco de nuestros intereses, mirar las cosas que nos fortalecen espiritualmente. A los cristianos: renovemos nuestra confianza en el Señor. "Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús". (Fil. 4:7). Y a los que todavía no han depositado su fe en Dios y en Jesucristo como su Salvador y Señor, tal vez este sea el momento de reflexionar en ello. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



