Luego de la decisión de AFA de dar por finalizada la temporada junto a medidas que han dejado en un terreno de mayor incertidumbre todavía a los futbolistas del Ascenso, el defensor de Puerto Nuevo señaló que no tiene claro qué sucederá con los jugadores de Primera D, aunque afirmó que, en su caso, la ilusión de seguir jugando sigue intacta. Días atrás, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la finalización de la temporada 2019/20 de todas sus categorías, al tiempo que confirmó que no habrá descensos hasta el año 2022 para, así, tratar de aligerar responsabilidades deportivas en los clubes de cara a la reactivación que necesitarán para superar los problemas financieros que dejará la pandemia por coronavirus. Esto generó mucha preocupación en los futbolistas, especialmente en los del Ascenso, dado que sienten que el parate y, posteriormente, sin la competitividad que generan los descensos, muchos equipos optarán por reducir fuertemente sus presupuestos, dejando a futuro a una gran cantidad de jugadores sin posibilidades de continuar en actividad. En ese contexto, la Primera D parece haber quedado todavía más retrasada en el mapa de las categorías de AFA. En el caso de Puerto Nuevo, los jugadores fueron informados el último jueves que quedaban licenciados hasta nuevo aviso (ver aparte), teniendo en cuenta que, muy probablemente, el Portuario no vuelva a tener competencia hasta 2021. "Nosotros seguimos entrenando en estos meses. Tenemos un cuerpo técnico que siempre estuvo a disposición, que nos brindó información y que nos siguió monitoreando. No sabemos cuándo va a volver el fútbol. Y si bien siempre tuvimos una mínima esperanza de que esto volviera pronto, hoy todo parece muy lejano", contó el defensor Lautaro Cuenos, uno de los referentes del plantel Auriazul, en diálogo con La Auténtica Defensa. -¿En qué lugar creés que quedó la categoría con las decisiones que se tomaron? -La Primera D siempre estuvo en el mismo lugar, siempre se la miró igual: en el último escalón. Incluso se sigue diciendo que si entrás en la D no salís más. Sin embargo, yo creo que eso no es así y hay claros ejemplos de jugadores que estaban en la D y que al año siguiente le cambió la carrera por completo, como le sucedió hace poco a Nahuel Banegas, que pasó de Puerto Nuevo a jugar la Primera Nacional sin escalas. Por eso creo que a la D hay que mirarla de otra manera, porque estoy convencido que hay muchos jugadores que están donde están porque supieron crecer en la D. En el Ascenso se miran todas las categorías y la D no es la excepción, se la mira mucho también. -¿Qué representan para los jugadores los viáticos que perciben en la categoría y que podrían quedar caídos? -Hay muchos que esa plata la utilizaban como una ayuda en la casa para pagar sus obligaciones, pero a otros apenas les alcanzaba para cubrir las necesidades de traslado que generan los entrenamientos. La realidad es que todos aquellos que cuentan con ese mango hoy no lo tienen. Y como todos necesitan de otros ingresos, muchas veces trabajan además en laburos informales que hoy tampoco lo tienen. -¿Pensás que muchos jugadores de la categoría pueden quedar en el camino durante este parate? -Pienso que sí, pero puede que no. El fútbol es más fuerte que uno, o que un laburo en el que cobra cinco veces más. Poder seguir jugando es algo muy lindo y no se compara con un sueldo, sobre todo si es un laburo que uno sufre. Si alguien tuvo la posibilidad de jugar, mientras le dé la situación y las condiciones, va a elegir seguir jugando, porque es más fuerte que uno. -Desde tu óptica, ¿cuándo volverá la categoría? -Por lo que dijeron, hasta el año que viene la Primera D no vuelve. No sé qué irá a pasar. Somos conscientes de la realidad. A mis compañeros les digo que si bien el fútbol es hermoso y alimenta un montón de cosas, yo creo que el fútbol será una de las últimas actividades a destrabar en todo esto. Por eso no creo que vuelva este año. Tengo compañeros que creen que en septiembre podría haber competencia nuevamente, pero yo no pienso eso. Está muy difícil. Será cuestión de tiempo, esperar y hacer las cosas bien, que es la única manera en la que vamos a poder sacar esto adelante. La realidad es que todos queremos que vuelva el fútbol, pero tenemos que pensar que a la hora de volver estemos todos. Prefiero esperar unos meses más y que adentro de la cancha estemos todos, compañeros y rivales de ésta y todas las categorías.



EL DEFENSOR LAUTARO CUENOS HA SIDO UNO DE LOS REFERENTES DE PUERTO NUEVO EN LAS ÚLTIMAS DOS TEMPORADAS (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO). "NO SE NOS DIO LA REGULARIDAD" El papel de Puerto Nuevo en la temporada 2019/20 quedó marcado por la irregularidad y los cambios de DT: Carlos Pereyra, el encargado de formar el plantel, se fue por diferencias con la dirigencia, mientras que su sucesor, Martín Correa, nunca le encontró la vuelta al equipo para obtener los resultados esperados. Por ello dejó el cargo, posibilitando que Gastón Dearmas asumiera como entrenador, aunque "el Tonga" solo pudo dirigir un partido: la victoria 1-0 como visitante sobre Sportivo Barracas en lo que fue el último cotejo del Auriazul de la temporada, dado que poco después llegó el parate por coronavirus. A lo largo de 18 partidos en esta temporada, el equipo de nuestra ciudad consiguió 5 victorias, 5 empates y 8 derrotas. De esa manera cosechó 20 puntos y quedó en el 11º puesto de la Tabla General, aunque con un partido menos (suspendido vs Claypole) que le podría haber permitido trepar hasta el 9º lugar, una situación que lograría clasificarlo al Reducido por el segundo ascenso. "No se nos dio la regularidad que tuvimos en algún momento", lamentó Cuenos al respecto. "Pero en el último partido dejamos en claro lo que podíamos dar. Siempre pensamos todos en tirar para el mismo lado. Como grupo estuvimos bien, sólidos, pero no tuvimos regularidad ni en funcionamiento ni en resultados. Tuvimos partidos buenos y otros no tanto. Aun así todavía estábamos en carrera para pelear el ingreso al Reducido".

EN LA TEMPORADA QUE AFA DIO POR FINALIZADA, PUERTO NUEVO SUMÓ 20 PUNTOS EN 18 PARTIDOS (FOTO: PRENSA PUERTO NUEVO). "Es muy triste tomar esta decisión" Desde Puerto Nuevo se emitió un comunicado oficial respecto a la decisión de licenciar al plantel el pasado jueves. El texto, publicado en Facebook, señala que el Presidente Francisco Carnero les informó la situación a los jugadores después de haber tomado la decisión junto a la Comisión Directiva, tras la medida adoptada por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) de dar por finalizada la temporada y teniendo en cuenta que, "posiblemente, no habrá más competencia por lo que resta del año". De todas maneras, Carnero les explicó a los jugadores que todavía existe la posibilidad de que Puerto Nuevo ingrese a un supuesto Reducido para definir el segundo ascenso a la Primera C. Y también les informó que la intención es que cobren sus viáticos correspondientes a abril. "Esta comisión quiere seguir al día como viene hasta hoy", aseguró. "Es muy triste tomar esta decisión. Es muy severa la pandemia que hoy nos toca afrontar y yo tengo que velar por la salud de todos ustedes. Pero soy el primero en defender los derechos y las causas justas que nos corresponden como club y voy ir hasta lo último para conseguir lo que nos pertenezca. Lo único que quiero hoy es que se cuiden y que cuiden a los suyos", cerró Carnero.

