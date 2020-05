El delantero de Villa Dálmine, cuyo vínculo vence en junio, se refirió a la actualidad del fútbol argentino después de las medidas que tomó AFA. "Solo espero que sea lo mejor para todos", agregó. La segunda etapa de Germán Lesman en Villa Dálmine culminará en junio próximo, cuando concluya su contrato con la institución, luego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidiera finalizar la temporada 2019/20 a raíz de la pandemia por coronavirus. Claro está: el atacante podría continuar en caso de renovar con el Violeta, pero para ello todavía quedan mucha incertidumbre por resolver. "No tengo idea qué pasará", afirmó ayer "el Colo", quien se encuentra atravesando esta parte de la cuarentena en Esperanza, su ciudad natal. "La pasó encerrado en casa. Un poco preocupado por la situación del país y por lo que pasa en todo el mundo. En lo personal, se me está haciendo largo, no se me pasa más. Llega un momento en el que no sé qué más hacer. Pero hay que aguantar y quedarse en casa", reveló en diálogo con "El Orgullo de Pertenecer", el podcast oficial de Villa Dálmine. En cuanto a la decisión de AFA de dar por finalizada la temporada y suspender los descensos hasta 2022, medida que tanta polémica ha despertado en el fútbol argentino en estos días, Lesman explicó: "Es una situación complicada, tanto para los clubes como para los jugadores. Desde nuestro punto de vista complica porque se van a perder muchos puestos de trabajo. No quiero hablar mucho todavía, porque creo que faltan detalles a resolver e informar con respecto a lo que va a pasar. Solo espero que sea lo mejor para todos". Igualmente, "el Colo" se ilusionó con la posibilidad de que Villa Dálmine sea parte de un Reducido que defina los ascensos a la Superliga en algún momento del segundo semestre del año: "Espero que se juegue, porque queremos jugar. Y si nos toca, le vamos a dar pelea a todos", aseguró. Finalmente, sobre la campaña que ha tenido el Violeta durante la temporada 2019/20 que fue cancelada, Lesman remarcó la falta de regularidad para hilvanar resultados positivos que le permitieran despegar al equipo: "No fuimos regulares, sobre todo después de algunas buenas victorias que logramos. Tenemos un plantel joven, con muy buenos jugadores y mucho talento. Ojalá nos podamos reencontrar", cerró.



