Renso Pérez; "Preocupa lo que va a venir después de junio"

El exjugador de Villa Dálmine finaliza su contrato con Atlético Rafaela y se refirió a la situación actual tras la decisión de AFA.

Uno de los jugadores que hizo referencia a su situación personal y con preocupación en estos últimos días fue Renso Pérez, el exmediocampista de Villa Dálmine, quien actualmente se desempeña en Atlético Rafaela: "Estamos en una situación complicada por la pandemia donde está todo parado y en este caso, el mío y el de los futbolistas, estamos en una incertidumbre muy grande. Tengo contrato hasta el 30 de junio y estoy esperando a cómo termina todo esto y qué solución le dan. Pero está más que claro que el fútbol va a ser una de las últimas cosas que va a volver", señaló en diálogo con SoloAscenso.

"Hay muchos clubes que están atrasados con los sueldos o pagan poco. Vivimos de esto y necesitamos los pagos para seguir viviendo. Igualmente, preocupa más lo que va a venir después de junio. Va a estar bravo porque hay mucha incertidumbre y nadie dice nada y todo depende de la pandemia", agregó luego que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidiera dar por finalizada la temporada y suspenda los descensos hasta 2022.

Finalmente, quien fuera partícipe de los ascensos de 2012 y 2014 del Violeta, se refirió también a la decisión de AFA de definir los ascensos en el campo de juego: "No es mala opción", afirmó, aunque también aclaró: "No sé ni cuándo ni cómo, pero sería bueno también tratar el tema de los demás equipos para que no estén parados todos y que tengan continuidad y partidos".