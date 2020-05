La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 03/may/2020 Breves: Deportivas









¿HASTA DICIEMBRE? El infectólogo Eduardo López, asesor del gobierno nacional en la lucha contra la pandemia de coronavirus, consideró que "diciembre es un mes de seguridad" para la vuelta del fútbol argentino, sin descartar que pueda concretarse algunas semanas antes siempre que baje la intensidad de los contagios en el país. López (MN 63.586) aceptó "como una chance" que el regreso de la actividad pueda darse "después de septiembre" pero subrayó la condición de que haya "temperaturas que ronden los 27 grados" para que el coronavirus "no tenga capacidad de transmisión". "Creo que ese escenario hasta diciembre no va a estar, por eso diciembre me parece un mes de seguridad. Para la vuelta del fútbol, el coronavirus tiene que ser un virus de contagio ocasional, disminuir la cantidad de casos a un ritmo menor al 1 por ciento diario", explicó en una nota con Télam. SOLO JUVENILES El presidente de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Fabián López, adelantó que en el plantel "solo quedarían los juveniles", ante la crisis económica que vive el club debido a la suspensión del torneo de la Primera Nacional por la pandemia de Covid-19. "Solo quedarían los juveniles que pertenecen al club. Esto nos servirá para planificar bien el equipo para el torneo que viene", vaticinó el titular del Lobo, y confirmó de esta manera la baja del 90 por ciento de los contratos que vencen el próximo mes de junio, en declaraciones al portal Somos Jujuy. "ÉL DECIDIRÁ" Con un futuro incierto en Juventus, donde todavía tiene un año de contrato, y actualmente en Argentina junto a su familia, Gonzalo Higuaín es un nombre que ilusiona a todos los hinchas de River. "Él decidirá, hoy quiere respetar el contrato con la Juve y lo veremos más tarde", explicó el manager del Millonario, Enzo Francescoli, en declaraciones a TuttoJuve.com. Y respecto a si ya se habían iniciado gestiones, aclaró: "Solo eran rumores, no había nada oficial". BÁSQUET CANCELADO La Asociación de Clubes de Básquet (AdC) y la Confederación Argentina (CABB) acordaron dar por concluidas las temporadas de la Liga Argentina (ex TNA) y el Torneo Federal (ex Liga B). En cambio, todavía sigue en pie la Liga Nacional, que podría tener a futuro una definición con un formato a determinar si es que los tiempos de la pandemia lo permiten. "Somos socios de una liga profesional, cuyo prestigio debemos cuidar. Sabemos que es un bien muy importante, y que hay muchas cosas que queremos mejorar. A los 20 clubes nos fortalece decir que vamos a terminar el torneo", afirmó Gerardo Montenegro, titular de la AdC. NO CAMBIA… TODAVÍA El US Open no quiere modificar su plan inicial a pesar de la pandemia, aun cuando New York en la región más afectada de Estados Unidos, el país con mayor cantidad de contagios de coronavirus. Los organizadores del cuarto Grand Slam de tenis afirmaron que la intención es jugar en las fechas programadas (comenzaría el 24 de agosto) y con público en las distintas canchas. "Es un tema que genera mucha especulación, pero nos gustaría aclarar que aunque estemos estudiando muchas variables para el US Open, la opción de cambiar la sede o la fecha no está sobre la mesa ahora mismo", señalaron los organizadores.



