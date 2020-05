Rincón Tuerca

Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 03/may/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 03/may/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera D:

PINTAR: Todos estan preocupados en el ámbito de sus amigos porque parece que Damian Toledo esto de pintar lo tiene entusiasmado y el muchacho no deja títeres sin cabeza porque pinta todo lo que se le pone adelante ,la gente que es mala y comenta es que esta pandemia nos afecta a todos. JUNTAR: Ella pensó que el cumpleaños seria muy pero muy acorde para los tiempos que estamos transcurriendo pero parece que esto de poder recorrer quinientos metros le jugo a favor y nuestro personaje piloto de autos con techos junto a sus vecinos y la pasaron bomba con los barbijos y los recaudos necesarios. PROBLEMAS: Además de la incertidumbre de la carrera pautada para 2020 para la formula uno por la situación de pandemia de COVID-19, al GP de Brasil le caen dudas porque en San Pablo se han suspendido ciertas acciones de gestión del circuito. El gobierno de la ciudad de San Pablo, según informan medios locales, se ha visto obligado a suspender la privatización de la gestión del circuito por irregularidades en los pliegos de condiciones de la adjudicación para 35 años. Esta es la segunda oportunidad en que el Tribunal de Cuentas Municipal frena el proyecto, tras haber pedido en enero que se modifiquen algunos puntos y ahora porque no se habían solucionado todas las exigencias. IMPRESIONADO: El piloto franco-argentino, quien debutará en esta temporada con un Toyota Supra en la categoría GT500 del Súper GT japonés, probó el nuevo producto de serie. Sacha Fenestraz fue elegido por Toyota Gazoo Racing para probar el nuevo GR Supra en pista y quedó realmente impresionado por el producto japonés. CABINAS: El equipo Giacone Competición , que participa en la Clase 2 de la categoría Turismo Nacional (TN) y tiene base en Casilda, Santa Fe, comenzó a construir cabinas sanitizantes para desinfección por el coronavirus , con el fin de obtener ingresos y solventar los sueldos de los mecánicos de su taller. Sergio Giacone explicó que desde el 15 de marzo su taller está inactivo por la cuarentena y eso provoca un gran daño económico al equipo, para el que trabajan diez mecánicos. PREPARAR: En 2020 era la idea de ponerlo en pista al Fiat 600 que está terminando de preparar el Alejo Performance con el fin de que Manuel Alejo pueda debutar en la TC 1100 de ALMA. Sin embargo el Coronavirus y la cuarentena freno toda posibilidad de poder hacerlo este año aunque tanto el futuro piloto como el equipo no pierden las esperanzas para concretarlo. De no ser así pensarán directamente en la temporada 2021. REFUGIO: Después de su paso por la Fórmula 1, Nelson Piquet Jr. encontró refugio en una de las categorías más competitivas del mundo, el NASCAR. Fueron tres temporadas completas, dos en la Truck Series y una en la Xfinity Series, además de una participación en la máxima división, la Copa, en Watking Glen en 2014. En total fueron tres triunfos en divisiones nacionales. El brasileño reveló los motivos que hacen que le guste tanto la categoría, donde llegó a pelear de igual a igual con varios pilotos destacados del automovilismo norteamericano. ABURRIDO: Asi se lo puede ver casi todos los días al piloto de la formula tres metropolitana JuanZucconi que aun no pudo debutar en la categoría con su auto del equipo de Ramini donde la idea era arrancar en La Plata y todo se postergo y ademas tampoco pudo aun probar en este autodromo mencionado. BRINDAR: Lo mas preocupante para don panchito que aun no le brindo ninguna posibilidad a sus seguidores para ver en acción a su piloto en la formula lo que ademas le preocupa a don Zuconni que se muestra ansiosos de salir a pista CONTAR: El piloto de Saladillo contó cómo se trabaja en la empresa familiar dedicada a la construcción en estos tiempos de cuarentena, y también sobre sus permanentes contactos con el equipo de Arrecifes, en donde se encuentra su Dodge de Turismo Carretera. Como todos los habitantes del país, Juan Martín Bruno cumple con la cuarentena sanitaria en su ciudad, Saladillo, pero sin descuidar las labores de la empresa familiar que se dedica a la construcción. MOTOS SUNRA: La firma SUNRA es una marca global y su fábrica es líder en tecnología eléctrica desde el año 1999. Hoy en día se ha convertido en vanguardia de la industria de vehículos eléctricos, produciendo anualmente más de 4 millones de unidades de modelos variados. DIFERENTE: Pablo Costanzo conto de actividades y análisis de lo hecho en el año en que debutó en la categoría máximo ."En lo social y deportivo estamos pasando un año diferente. Desde que se dictó la cuarentena estamos sin actividades en el taller", dijo Pablo Costanzo , el piloto que esperó siete temporadas en TC Pista hasta tener la chance de llegar al Turismo Carretera en 2020. El equipo propio, el SP Racing, no trabaja por estas cuestiones ni en su Torino ni en el Chevrolet de Sergio Alaux, quien hace un año es parte de la escuadra MOSTRAR: El equipo Honda Racing mostró los novedosos tapabocas que los integrantes del equipo usarán cuando vuelva la actividad. Se trata de un llamativo diseño con las publicidades de los principales sponsors del equipo durante 2020 y además se muestra en el posteo de qué manera están confeccionados y el detalle de su utilización. Una muy buena iniciativa que seguramente será imitada por otros equipos, para proteger la salud de los integrantes del equipo y también para mitigar la ansiedad por el regreso a las carreras CONTINUIDAD: Confirmada su continuidad con el equipo de Marcelo Ambrogio, el piloto de Campana no detiene su preparación física y mental a pesar del impasse que impone la cuarentena por la situación sanitaria. "Uno siempre piensa en lo que viene", admitió. Matias Milla se refirio a cómo aguarda el comienzo de su año deportivo tras confirmarse su continuidad en Súper TC2000 con el equipo Renault Sport Argentina, por segundo año consecutivo RETRO: Desde la productora del envió televisivo del automovilismo zonal Motosport nos hacen saber que en los festejo de sus primeros veinte años al aire ininterrumpidos y con mas del mil cien programas se esta poniendo al aire ese material de tantos años con los protagonista y sus carreras lo que cayo muy bien entre los seguidores de este emprendimiento periodístico abocado al mundo tuerca RENOVAR: Santero renovó con Toyota en Súper TC2000 Julián Santero informó a través de un posteo en Instagram que renovó su vínculo con el equipo Toyota Gazoo Racing YPF Infinia de Súper TC2000, donde tiene como compañeros a Matias Rossi, Hernán Palazzo y el brasileño Rubens Barrichello. CANCELADA: Si bien no hay un anuncio oficial por parte de la categoría, la competencia que estaba prevista en la pista de Santa Cruz do Sul, en el extremo sur del vecino país, no se llevará a cabo. La vuelta del Súper TC2000 a Brasil después de 13 años era una de las principales novedades del calendario de esta temporada. El circuito de Santa Cruz do Sul iba a albergar, en principio, la sexta fecha del certamen el próximo 19 de julio, pero por la actual crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus debió ser cancelada. CUMPLEAÑOS: Días atrás cumplió un añito mas de vida Miguel Ruberti que lo festejo en la intimidad de su casa rodeado del afecto de su familia y sus amigos que por distintos medios le hicieron llegar sus saludos al tapero oficial del equipo de Daniel Berra sin tener muy en claro cuantos festejo el canoso representante de Zarate. ELÉCTRICO: El BMW iX3 2020 ya tiene sus primeras imágenes y es bastante similar al de motor convencional. El SUV alemán 100% eléctrico se lanzará a fin de año. Ya es un hecho y se lo ha visto por primera vez...El inédito BMW iX3, el primer SUV 100% eléctrico de la marca alemana, ha iniciado su cuenta regresiva para su llegada al mercado. Un vehículo tan especial como este, cuenta con una estética diferenciadora De todos modos lo más relevante es su mecánica ecológica mas allás de su imponente estética. AYUDAR: Charles Leclerc, piloto de Ferrari, es otro de los integrantes de la Fórmula 1 que se puso a disposición para ayudar contra la pandemia del Covid-19 Charles Leclerc, una de las máximas promesas de la Fórmula 1 de los últimos tiempos, es otro de los que ayuda incondicionalomente en la lucha contra en coronavirus. Por ello, el piloto de Ferrari nacido en Mónaco, se puso a disposición de la Cruz Roja para colaborar en las labores de reparto de material y comida en diferentes lugares en los que he necesario y están sufriendo las consecuencias de la pandemia. HOMENAJE: El constructor británico Lanzante rinde homenaje al McLaren F1 GTR Long Tail con seis unidades del McLaren P1 GTR-18, homologado para circular en la calle. Parece a simple vista increíble que este auto pueda estar habilitado para andar en las calles. Pero en el mundo de los súper-autos todo es posible. Por ello hablar de Lanzante es poner la lupa en las versiones más radicales y deportivas fabricadas sobre autos de McLaren. Tras un largo historial de preparaciones y variantes, una nueva evolución sale a la luz, y se trata de una nueva joya que rinde homenaje al icónico McLaren F1 GTR Long Tail y que será llamado McLaren P1 GTR-18. IDEA: Horas atrás hubo declaraciones de el zarateño Carly Bava donde dejo en claro que no se hace la idea de ir a una carrera y no este su padre ni su familia argumentando que lo viene sera un automovilismo muy distinto y muy difícil para poder aceptar habrá que ir acostumbrándose. JUEGO: El piloto Asturiano Fernando Alonso propone en Twitter una encuesta... ¿sobre su futuro? o se trata solamente de un juego. El piloto asturiano, bicampeón de F1, ha subido una votación a ´Twitter´ con cuatro posibles opciones. Mundial de Resistencia, Dakar, Fórmula 1 e IndyCar. Cuatro alternativas para una encuesta y un inquietante Alonso ha propuesto una votación en su ´Twitter´ que podría ser las opciones que baraja para su futuro en las carreras... o simplemente un juego para ver qué opina la gente sobre lo que debería hacer aunque seguramente el bicampeón de F1 tenga ya perfectamente definidas sus prioridades. REALIDAD: Rafael Fernández habló y contó que escenario empiezan a dilucidar de cara al futuro de la temporada. Uruguay no es ajeno al avance del coronavirus y la pandemia no le permitió al Superturismo Uruguayo arrancar su campeonato 2020, la cual estaba previsto que comience el último fin de semana de marzo. El director de la categoría, Rafael Fernández, lo anuncio y puso en contexto la situación del deporte motor en el vecino país SEÑALAR: "Nuestro automovilismo evolucionó mucho con los autos, pero no con los autódromos", el piloto de Las Parejas señaló que los espectáculos están limitados por varios factores, y uno de ellos es dónde se corre. Las empresas de implementos y maquinarias agrícolas se están reactivando. Con ello empieza el trabajo. Las Parejas no registra casos pero ojalá no se incremente el contagio", dijo Facundo Ardusso sobre cómo en su ciudad se intenta retomar las rutinas desde las empresas y sus empleados, y atendiendo a las prevenciones para evitar la propagación de Coronavirus, MEDIDAS: Las medidas que todo el mundo estudia podrían ser utilizadas por primera vez en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 que tiene fecha para abrir el calendario 2020 entre el 3 y 5 de julio, según comunicó ayer el promotor del Mundial. Certificados especiales, la confirmación de que todos los asistentes den NEGATIVO al test de COVID-19, obligatorio uso de barbijos y llegada exclusiva en vuelos privados tipo charter son algunas medidas que se tomarían para llevar adelante el Gran Premio de Austria de Fórmula 1 del 3 al 5 de julio y dar comienzo así al Campeonato Mundial 2020. SOBRINO: Sin dudas que Capilla del Señor tiene una conexión muy grande con los chasis del TC Regional Patricio Izaguirre, sobrino del recordado Gustavo "chicato" Izaguirre, compañero de pista de Oscar Fuxan y la recordada "Chupaleta" empieza a escribir su historia con un chasis atendido junto a su padre y un numeroso grupo de amigos. Mientras sueña con el debut, "Pato aseguro Siempre me gustaron los chasis puntualmente. AUTOCINE: Los autocines, popularizados en los años 60 y 70, podrían volver a ponerse de moda como alternativa a las salas de cine tradicionales debido al Coronavirus. La situación sanitaria ha obligado a las salas de cine de muchos países a cerrar sus puertas. Entre los motivos por los que se tomó esta decisión, figura la importancia de respetar el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones para frenar la cadena de contagios. SUBASTA: Los vehículos de la colección Elkhart saldrán a subasta. Son pertenecientes a un empresario ahora condenado por fraude en Estados Unidos. Más de 230 autos recogidos por el fundador de una compañía en quiebra con sede en Elkhart, Estados Unidos, serán vendidos en mayo por la casa de subastas internacional RM Sotheby´s. GAS: El HYPERCAR a gas sera para LE MANS. La idea es que el prototipo compita en las 24 Horas de Le Mans de manera experimental. Se trata de un revolucionario proyecto 100% francés. Será una revolución para Le Mans, que históricamente a sido escenario de ensayos tecnológicos que después se traducen en productos de movilidad doméstica. El hypercar Vision 1789 es una de las grandes novedades anunciadas en las últimas horas y es bueno tener más detalles del vehículo CUATRO: El equipo de Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli realizó varios ensayos de pre-temporada y tiene en vista la posibilidad de contar con cuatro pilotos este año. La espera continúa, aunque el automovilismo trabaja en silencio y espera poder concretar sus temporadas cuanto antes. Es el caso del Croizet Racing que es una de las estructuras que mayor actividad tuvo durante el receso de verano, ya que llevó a cabo distintas pruebas con nuevos pilotos que se están sumando a la estructura para la temporada 2020 de la Fórmula 2.0 Renault Copa Pirelli. VOLVER: Aston Martin volverá después de 60 años a la Fórmula 1 en 2021 en lo que será la transformación de los autos rosa de Racing Point. El equipo de Lawrence Stroll se pone como objetivo, llevar a alguno de sus pilotos a lo más alto del podio en no más de tres años. La histórica marca inglesa está lista para debutar en 2021 y tiene grandes ambiciones. Si bien, en la próxima temporada serán los "nuevos", la estructura de trabajo tiene una experiencia de varias temporadas bajo otro nombre NUEVO: Carlos González es el nuevo presidente del TC Regional y se reunió la comisión directiva en la sede de Lujan, donde además se labró el acta con los nombres y ocupaciones de cada uno de los dirigentes. En aquella reunion previo a la cuarentena fue una charla amena, donde el buen clima entre los socios y pilotos se pudo ver en el lugar COMISIÓN: Los nombres de la nueva comisión directiva del TC REGIONAL. Presidente: Carlos González Vice-Pte: Marcelo De Sousa Secretario: Carlos Rodríguez Pro-Secretario: Rodrigo Escudero Tesorero: Juan Roma. Pro-Tesorero: Guillermo DeMarco Vocal Titular: Ale Roma 2do Vocal Titular: Marcelo Cuidet 1er Vocal Suplente: Ariel Fontanot 2do Vocal Suplente: Mauricio Roffredo. Revisores de cuentas: Gustavo Gordillo/Ariel Méndez. Revisores suplentes: Sebastián Filardo-Ricardo Escudero DAKAR: La organización de la competencia quiere realizar una carrera en paralelo al Dakar 2021 con los coches que hicieron historia. Podrán participar modelos que participaron hasta antes del 2000. En el Dakar 2021 se verá en la arena de Arabia Saudita, además de los actuales Mini, Toyota Hilux y prototipos, a los clásicos Porsche 959 de René Metge, al Peugeot 205 de Ari Vatanen o al Citroën ZX de Pierre Lartigue, por ejemplo. ASO planifica, para la próxima edición del rally, realizar el Dakar Classic, con todas las máquinas que han participado de la carrera en la historia hasta antes del 2000.

Rincón Tuerca

