NOTICIA RELACIONADA: Coronavirus: los muertos en el país ascienden a 260 El Municipio informó que no se detectaron más pacientes con coronavirus. Continúan bajo control de las autoridades sanitarias dos vecinos. La ciudad arrancó la séptima semana del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández sin detectar nuevos casos de coronavirus, por lo que el conteo desde que se inició la pandemia permanece en siete pacientes. La última registrada, una mujer de 26 años y empleada administrativa de la Clínica Delta, hasta este fin de semana continuaba aislada y evolucionando de manera favorable. El caso había sido notificado el miércoles pasado por el Municipio de Campana y causó conmoción al tratarse de una trabajadora de un centro sanitario, aunque rápidamente se informó que no tenía contacto estrecho con pacientes o público en general. Este medio pudo averiguar que empezó a sentir síntomas compatibles con infección por coronavirus -dolor de cabeza y de garganta- el sábado, y que un chequeo posterior de temperatura corporal reveló que tenía fiebre. Por eso fue puesta en aislamiento y sometida a un análisis de COVID-19, que días más tarde resultó positivo. El otro paciente que sigue siendo monitoreado por las autoridades sanitarias es un hombre de 34 años que fue detectado por un laboratorio privado de la ciudad y del que no trascendieron mayores detalles, aunque en principio nunca habría estado internado y cursa la infección aislado en su propio domicilio. Hasta la fecha, la pandemia dejó tres muertes: Susana Vescina, que murió el 26 de marzo en el Hospital Austral de Pilar; e Isabel Heidrich y Humberto Pérez, fallecidos a principios de abril en el Hospital Municipal San José. En tanto, fueron dado de alta dos vecinos: uno de 51 años hospitalizado en el nosocomio municipal y otro de 47 que estuvo internado en la Clínica Delta.

Imagen ilustrativa. ZÁRATE REGISTRÓ SU PRIMERA MUERTE El viernes por la noche falleció una mujer de 93 años que había estado internada en la clínica San Carlos de Escobar, pero vecina de Zárate, y con diagnóstico confirmado de infección por coronavirus. Se trata de la primera víctima fatal que registra el Municipio que conduce Osvaldo Cáffaro, que hasta el momento acumula un total de seis casos de COVID-19, cuatro de los cuales ya han recibido el alta médica. #Dato 04/05 continúa sin novedades. La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana informa que la situación permanece estable en cuanto a los casos de #Coronavirus en nuestra ciudad. Siguen los controles en los ingresos. No se permiten reuniones sociales. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/qTg1saB0oa — Daniel Trila (@dantrila) May 4, 2020

