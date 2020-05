El Consejero Escolar vive en el barrio del Hospital. Ingresaron por una ventana que tenía la persiana levantada. Estaban en el lugar junto a su pareja, pero no hubo contacto y se dieron cuenta tiempo después. El pasado domingo, alrededor de las 22, ingresaron a robar por la ventana de una de las habitaciones del complejo de dúplex de Alberti al 600. "Yo estaba arriba y mi pareja me pregunta por qué había dejado la ventana abierta. Le dije que yo no había dejado abierto nada. Luego caímos en la cuenta de que nos habían entrado", señaló el Consejero Escolar Alejo Sarna a La Auténtica Defensa en comunicación telefónica ayer a la noche. El lugar es un complejo de dúplex de 11 unidades que tiene una reja frontal con acceso para autos, pero las ventanas de las unidades funcionales no están protegidas por reja alguna. Según el parte policial, faltaron alrededor de $5000, una cámara tipo Polaroid y un teléfono celular. "La cámara la encontraron descartada en el techo de una vivienda de las inmediaciones. Entiendo que hubo más robos similares ese día en el barrio, pero no puedo asegurarlo, son sólo comentarios de vecinos", concluyó el damnificado.

El complejo de dúplex del Alberti al 600 fue donde se produjo el robo.



Robo express en el domicilio de Alejo Sarna

