La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/may/2020 Solidaridad de la Filial de "Racing Campana"







En épocas de Coronavirus, integrantes de la asociación local realizaron el sábado donaciones a seis comedores de la ciudad. Los argentinos estamos jugando uno de los partidos más complicados que nos tocó enfrentar. El coronavirus es un rival invisible, impredecible y la única forma de ganarle es luchar juntos y con la misma camiseta. En este caso la Filial Racing Campana el sábado pasado en pos de ayudar, ante la situación que se vive, realizó donaciones a seis comedores de la ciudad: Merendero Comedor Abriendo Caminos (Bº La Josefa), Yani Comedor Infantil (Bº San Felipe), Comedor Merendero Herrera (Bº Las Campanas), Comedor Sueño Cumplido (Bº Las Praderas), Comedor Merendero Los Solcitos De Evita (Bº Lubo) y Fortaleciendo Lazos Asociación Civil. "Siempre realizamos donaciones pero en medio de la pandemia uno lo necesita más que en otro momento ya que no tiene trabajo o le descuentan del sueldo", comentó Ariel Meglio a La Auténtica Defensa. En una semana de publicación los vecinos se sumaron rápidamente y colaboraron con todo tipo de alimentos no perecederos como fideos, polenta, puré de tomate, etc. En la oportunidad agradeció el aporte del jugador de Racing Club, Leonardo Sigali, quien se contactó con la agrupación y colaboró con una gran cantidad de donaciones como verduras, jugos, aguas. Por último agradecen a la distribuidora "El Papero" y a la "Vieja Estación" por colaborar con Racing Campana. "Ver qué tanta gente no tenga para un plato de comida es triste, pero el poder ayudarles me pone contento a mí y a mis compañeros de la agrupación, realmente lo hacemos de corazón y a uno lo llena de emoción que en cada barrio te agradezcan tanto los vecinos por ayudar a los comedores", sintetizó Meglio. VIDEO EN REDES SOCIALES El Club de Racing publicó en sus redes sociales una campaña de concientización sobre el Coronavirus utilizando a sus jugadores para informar cuáles son las medidas a tomar para prevenir la pandemia. "Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Usa pañuelos desechables y tiralos a la basura. Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser. Lavate las manos con abundante agua y jabón. Al Coronavirus lo combatimos entre todos, cuidate y cuidanos", relataron los futbolistas del plantel de Primera División de la Academia.









Solidaridad de la Filial de "Racing Campana"

