Ambos clubes reclaman certezas antes que se caigan los contratos que vencen el 30 de junio. El Ciruja pide que se confirme su ascenso, mientras que desde el Bohemio exigen que se respete el formato de definición de la temporada cancelada. La dirigencia de San Martín de Tucumán, líder de la zona B de la Primera Nacional, presentará un recurso de reconsideración ante la AFA, para insistir en su reclamo de lograr el ascenso a Primera División luego de la cancelación de la temporada 2019/20 que realizó el Comité Ejecutivo, el pasado martes. Será por medio de Fernando Santillán, el apoderado legal del club tucumano, que tendrá como finalidad exponer sus argumentos de reclamo y tratar de ser escuchados para torcer la decisión que provocó las críticas de sus hinchas contra la AFA. A diferencia de los descensos, que fueron suspendidos, los ascensos quedaron abiertos a la definición "en cancha", en formatos que la dirigencia de AFA tomará una vez que la emergencia sanitaria lo permita. San Martín respalda su reclamo en que el torneo de Primera Nacional ya se había disputado en un 70 por ciento y era líder con una eficacia "sin precedentes" comparando el resto de las categorías, una ubicación que le daría el ascenso directo. Según publicó el diario tucumano "La Gaceta", San Martín argumentará las dificultades administrativas, legales y financieras que pueden ocasionarle, no sólo al "Santo" sino a todos los equipos del ascenso, la decisión tomada por los dirigentes de AFA en torno a la definición de los campeonatos. Por su parte, el vicepresidente de Atlanta, Alejandro Korn, aseguró que la institución de Villa Crespo, puntera de su zona, debería disputar una final con San Martín de Tucumán por uno de los ascensos. Además, dijo que los cuatro mejores de cada zona deberían disputarse el otro cupo en un reducido. "Tienen que clasificar los cuatro primeros de cada grupo. Que ninguna mente brillante piense otra cosa para favorecer a un equipo que no esté dentro de lo reglamentado originalmente", manifestó Korn en declaraciones a Cadena 3. Por otro lado, le pidió a la AFA que defina antes del 30 de junio como se van a disputar los ascensos, ya que a muchos de sus futbolistas se les termina el contrato: "Legalmente tenemos que extender los contratos por 18 meses sin saber si se juega o no y los sueldos tienen que ser acordes a la categoría donde pueden llegar a jugar o si se quedan en la misma ".

