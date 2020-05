La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/may/2020 NotiCMR:

La enfermedad celíaca

Por Dra. Clara Cabana













Clara Cabana

El 5 de Mayo se conmemora el "Día Internacional de La Enfermedad Celíaca" con el fin de informar y generar conciencia a la población sobre esta condición que afecta a uno de cada 100 argentinos. La Enfermedad Celíaca (EC) es una intolerancia permanente a ciertas proteínas del "gluten", que se encuentra principalmente en el trigo, cebada, centeno, avena y sus derivados, presentándose en individuos genéticamente predispuestos. Afecta principalmente al intestino delgado que es el encargado de la digestión y absorción de los nutrientes, vitaminas y minerales, desencadenando una serie de fenómenos inmunológicos que alteran la forma y función de las vellosidades intestinales. La EC es considerada una enfermedad "sistémica" y no sólo digestiva, ya que puede afectar varios órganos y "autoinmune" ya que nuestro sistema de defensa, reacciona frente a estas proteínas con la consiguiente lesión mucosa y la síntesis de anticuerpos específicos contra la gliadina del gluten, los cuales se liberan a la sangre. Puede afectar tanto a niños como a adultos en cualquier momento de la vida. Su frecuencia es alta en la población general en nuestro país. Existen grupos de alto riesgo (familiares de 1º de pacientes celíacos, diabetes tipo 1, Síndrome de Down, Tiroiditis autoinmune, etc.) El cuadro clínico es muy variable, desde formas clínicas sintomáticas a formas totalmente asintomáticas. Alguno de sus síntomas más frecuentes son: Digestivos: Diarrea crónica, esteatorrea (heces grumosas o pastosas), pérdida de peso, distensión y/o dolor abdominal, constipación, etc. Extradigestivos: falta del crecimiento en los niños, alopecia, aftas orales, epilepsia, baja estatura, etc. Ginecológicos: primera menstruación tardía, menopausia precoz, abortos espontáneos o infertilidad. Dermatológicos: psoriasis, vitíligo, etc. o, alteraciones de laboratorio: anemia por déficit de hierro, ácido fólico y/o vitamina B12. Ante la sospecha de la EC se solicitan análisis en sangre específicos (Anticuerpos). Ellos tienen alto rendimiento diagnóstico cercano al 95% y son dependientes del consumo de gluten por lo que: No se debe indicar ni comenzar una dieta libre de gluten antes de la confirmación diagnóstica correcta. Con anticuerpos positivos o ante alta sospecha clínica se realiza una video endoscopía digestiva alta y biopsias del duodeno que confirmará la presencia de atrofia intestinal. El único tratamiento es la "dieta libre de gluten", es decir excluir todos los alimentos que contengan trigo, cebada, centeno, avena y sus derivados (sin TACC). Ésta requiere del asesoramiento y seguimiento por una nutricionista experta para asegurarse una dieta equilibrada y el control de todos los productos envasados ya que el gluten se utiliza en muchos productos. La dieta debe mantenerse de por vida y ser estricta (100%, sin permitidos). Requiere un período de aprendizaje y adaptación a la situación clínica de cada paciente en particular. Dra. Clara Cabana (Matrícula 128388)

