La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/may/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Tierra 11 - Energía del 05/05/2020 - Onda Encantada de la Mano (Sincronario de 13 Lunas)

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip

La Tierra es energía de movimientos, de ordenamiento, de integración y equilibrio necesarios para vivir en el mundo de hoy. Sincronicidad. DÍA 284 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 4 - KALI, 4TO DE LA PRIMER HEPTADA (ROJA) DE LA LUNA 11, ESPECTRAL Kin 37 -Tierra 11 autoguia. El Tono 11 de liberación llega hoy y nos empuja a sanar en esta Trecena de la mano, pidiéndonos ordenar todo lo que quedó pendiente. Orden para seguir, para avanzar, para superar una etapa. La Energía de la Tierra 11 es sabia y nos permite realizar un recambio celular y un avance en nuestras vidas que nos va a hacer sentir liberados. Esta Energía nos muestra las señales que tenemos en el camino y que muchas veces aunque están delante nuestro no las podemos ver. Excelente día para mudarnos de ese lugar que ya nos tiene cansados y empezar una nueva etapa más libre de tanto trasto. Buenísimo para viajes, sean cortos o de larga distancia, obviamente en tiempos de cuarentena esto es casi imposible, pero podemos cambiar muebles de lugar y sacar cosas de la casa que ya no se usan y ocupan espacio Hoy nos vamos a sentir independientes libres, pero cuidando nuestro propio espacio, sociables, simpáticos, aunque reservando un espacio de soledad para cargar pilas. Saber equilibrar el tiempo compartido con nuestro espacio a solas, esto para los que están pasando la cuarentena en familia. Evitar aislarse, moderar nuestros impulsos. La templanza tiene que estar en mode on. No están permitidos los desbordes, los caprichos, ni los comportamientos crueles. A hacerse cargo de lo propio y dejar de tirar la pelota para otro lado. Día óptimo para disfrutar de la naturaleza, si eso no es posible, si tenes patio, o alguna plantita que cuidar, regar, removerle la tierra. Tratar de priorizar tareas porque puede haber alta dispersión. Muy bueno para ordenar y limpiar la casa, mover muebles para mover la energía del lugar y beneficiar la propia. Orden externo=orden interno. Ordeno y me ordeno. Hacer lugar a lo nuevo que está por llegar. Si estas en sintonía con las energías del Calendario de 13 lunas empezás a fluir con las energías diarias y veras que en esta onda encantada cosas pendientes dolorosas empiezan a sanar y encauzarse. Que así sea. Así será!! Decretado. Les deseo muy buena jornada!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

