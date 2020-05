La Auténtica Defensa. Edición del martes, 05/may/2020 Asma y coronavirus







El Dr. Alejandro Videla del Hospital Universitario Austral explicó por qué los pacientes con afecciones respiratorias fueron señalados como grupo de riesgo al inicio de esta pandemia. El Asma es un trastorno respiratorio crónico que se caracteriza por ataques de dificultad para respirar que aparecen y desaparecen y silbidos en el pecho. El 5 de mayo se celebra el Día Mundial para informar sobre esta enfermedad. Los síntomas son ataques recurrentes de falta de aire, sibilancias, cerrazón de pecho, tos y despertarse de noche con dificultad para respirar. Al inicio de la pandemia por el COVID-19, los pacientes con esta patología fueron señalados dentro del grupo de riesgo por tratarse de un virus respiratorio. El Dr. Alejandro Videla, médico del Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Austral y profesor de Atención Médica Primaria de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral, explicó "el coronavirus es un virus de impacto respiratorio y causa frecuentemente neumonía. Tener una edad avanzada y padecer una enfermedad subyacente, como las pulmonares, se consideran factores de riesgo asociados con peor evolución". El especialista explicó que es probable que muchas personas afectadas sufran cuadros banales que no se pueden distinguir de un resfrío común, pero la presencia de enfermedades respiratorias crónicas como el asma y la EPOC aumentan el riesgo de sufrir cuadros más graves. En estas enfermedades existen estados de activación anormal de las defensas del pulmón que llevan a un estado de inflamación también anormal. "Se produce una activación excesiva de los sistemas de inmunidad como los glóbulos blancos y los anticuerpos a nivel de los alvéolos, las unidades funcionales del aparato respiratorio. Como consecuencia, los pulmones no pueden depurar adecuadamente partículas inhaladas y no pueden defenderse adecuadamente de virus y bacterias". Sin embargo, el nuevo coronavirus COVID-19 tiene una alta capacidad infectiva (una persona infecta a tres) pero baja capacidad de producir enfermedad grave. Según la OMS, "la mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial". Un tratamiento apropiado del Asma permite controlar la enfermedad y disfrutar de una buena calidad de vida, por eso es importante realizar la consulta a tiempo con un profesional. Incluso algunos niños con formas moderadas de la enfermedad superan sus síntomas con los años. "Para la situación actual además de las recomendaciones hechas para toda la población, se recomienda que las personas con enfermedades respiratorias mantengan sus medicaciones de base, reciban la vacunación antigripal y contra el neumococo si tienen indicación de vacunarse, mantengan alguna rutina de actividad física en el domicilio y limpien y ventilen frecuentemente los ambientes en que pasan el tiempo", finalizó el especialista.



