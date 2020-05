Colaboradores y proveedores locales de Axion Energy, unidos contra el coronavirus

Desarrollaron un sistema de resucitación automático en proceso de homologación para ser donado a hospitales de la zona. La noticia llegó a los medios nacionales. Mauro Valerio está acostumbrado a responder en situaciones extremas. Hace muchos años, cuando todavía era radioaficionado y la era de la comunicación digital no había llegado, ayudaba a retransmitir emergencias. Pero la pandemia de coronavirus lo desafió a otro nivel y lo puso cumplir un rol trascendental en un proyecto que puede llegar a salvar incontables vidas. "A mi me toca ser interlocutor porque tuve que coordinar los esfuerzos, pero lo bueno es poder demostrar lo que se logra cuando se trabaja de manera conjunta y con los mismos valores", asegura con humildad el colaborador de Axion energy del otro lado de la línea telefónica. Es martes y La Auténtica Defensa no es el primer medio que contacta a Valerio. La noticia ya está en la primera plana de los medios nacionales: "emprendedores de Campana desarrollaron un sistema de resucitación automático" que buscan donar a hospitales de la zona. "Maxi, mi jefe, nos sugirió trabajar en la construcción de un equipo vinculado a la respiración, que es la afectación principal del coronavirus. ¿Pero cómo hacer un desarrollo médico si no sabemos nada del tema?", le contó, sin ir más lejos, a un periodista de Infobae. Fue así como después de investigar y buscar información -desde documentos públicos del MIT de Estados Unidos hasta un proyecto de la Universidad de Costa Rica, pasando por un prototipo del hospital de clínicas de Alemania-, Valerio y el equipo de Axion energy empezó a trabajar en un sistema de oxigenación. El proyecto comenzó hace apenas dos semanas y gracias al apoyo de varias áreas y contratistas de la empresa, hoy el primer prototipo fabricado ha superado las pruebas de confiabilidad trabajando 35 horas ininterrumpidas. "Es un equipo que genera de manera automática lo que un enfermero o médico haría manualmente con una persona que necesita asistencia respiratoria de urgencia. Con este equipo resolvemos la necesidad de que haya una persona ocupándose de eso, en momentos donde los recursos humanos médicos son fundamentales y seguramente escasos para afrontar una pandemia como la que estamos enfrentando", señaló Valerio. Confiado en que "el capital humano estaba", expresó que el proyecto "implicó hacer interconsultas con todos los sectores de la compañía que nos pudieran dar soporte, los proveedores y la gente del hospital, para que nos den su apreciación como profesionales médicos". Si el sistema de resucitación automático es una realidad, y de factura cien por ciento local, es gracias también al aporte de pymes como Talleres ATI, de Carlos Grappa, empresa que diseña y fabrica desde hace más de 25 años las válvulas industriales que necesita la refinería de Axion para el procesamiento del petróleo. "Carlos, como yo, nació en Campana y se entusiasmó de entrada con el proyecto para ayudar en este duro momento", dijo Valerio. El próximo paso será conseguir la homologación para que los equipos puedan ser donados. Axion energy, que está financiando la fabricación de los resucitadores automáticos, entregará los primeros disponibles al Hospital Municipal San José.



El modelo terminado del resucitador en su versión final, luego de ser probado intensivamente por más de 35 horas ininterrumpidas.





Valerio y el equipo de Axion energy empezaron El proyecto hace apenas dos semanas y gracias al apoyo de varias áreas y contratistas el primer prototipo ya está terminado.





"El sistema de resucitación automático es una realidad gracias también al aporte de Talleres ATI, de Carlos Grappa" dijo Valerio.



Colaboradores y proveedores locales de Axion Energy, unidos contra el coronavirus

