Luego que la AFA diera por finalizada la temporada, la idea del club es comenzar a cerrar cuestiones de logística. En cambio, el grupo de futbolistas cuyos vínculos se extienden más allá de esa fecha, seguirán entrenando bajo el monitoreo del cuerpo técnico. La semana pasada, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio por culminada la temporada 2019/20, cancelando los descensos y, en el caso de las categorías menores, dejando abierta la posibilidad para que los ascensos se definan en el campo de juego, durante el segundo semestre del año, dado que la próxima temporada comenzará en enero y se desarrollará en correlación al año calendario. La modalidad que cada categoría adoptará para decidir los ascensos no fue anunciada, ya que esta organización depende principalmente del momento en que se habilite el regreso del fútbol en el país. En la Primera Nacional, San Martín de Tucumán y Atlanta presionan desde el lugar en el que quedaron al momento de suspenderse la competencia (eran los líderes de las dos zonas en las que estaba dividido el campeonato). Sin embargo, todavía no hay nada definido. Por el contrario: la AFA, a través de declaraciones de algunos de sus principales referentes, ya ha demostrado que no tiene apuro en brindar mayores precisiones al respecto. En ese marco, en Villa Dálmine comenzaron a tomar decisiones a los fines de cerrar, especialmente, cuestiones de logística referidas a la temporada que se dio por finalizada. Por ello, ayer, la Subcomisión de Fútbol anunció que licenció a aquellos jugadores cuyos contratos vencen el próximo 30 de junio. Desde el club se explicó que la medida apunta a que este grupo de futbolistas pueda "regresar a sus ciudades de origen y estar con sus familias", al tiempo que la "institución busca (así) poder reducir los gastos" (en alquileres, principalmente) para "atravesar esta pandemia de la mejor forma posible". Los jugadores que integran este grupo son los defensores Sergio Díaz, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Santiago Moyano y Nicolás Sansotre; los mediocampistas Cristian Carrizo, Lucas Cuevas, Nicolás Del Priore, David Gallardo y Brian Orosco; y los delanteros Germán Lesman, Alan Picazzo, Matías Ramírez y Catriel Sánchez. En tanto, los restantes integrantes del plantel continuarán entrenando en sus hogares bajo el monitoreo del cuerpo técnico encabezado por Felipe De la Riva. Son aquellos jugadores con contratos con el club que se extienden más allá de junio de este año. Este segundo grupo está conformado por los arqueros Juan Marcelo Ojeda y Juan Lungarzo; los defensores Juan Ignacio Alvacete, Facundo Rizzi y Nahuel Banegas; los mediocampistas Federico Recalde, Saúl Nelle, Denis Brizuela y Nicolás Femia; y los atacantes Álvaro Veliez y Fernando Brandan. Además, seguirán en la órbita del plantel de Primera Divisón los juveniles Francisco Salerno, Diego Pérez Díaz, Santiago Patroni y Valentín Umeres. Así, a la espera de mayores precisiones desde AFA y, también, aguardando por la flexibilización del aislamiento obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, en Villa Dálmine ya empezaron a jugar los tiempos que vienen. Y que no son otros que poder sobrellevar la crisis que generó esta pandemia de la mejor manera posible.





Primera Nacional:

Villa Dálmine licenció a aquellos jugadores cuyos contratos vencen el 30 de junio

