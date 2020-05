Sin remise y con mucha bronca

La historia del remisero Juan Domingo Almirón, quien fue a buscar unos pollos que le habían regalado hasta la rotonda de Zárate ayer por la tarde. Gendarmería le retuvo los autos a él y a su amigo por violar la cuarentena. Ya cayó el sol y bajó la temperatura. Estamos al pie del puente Zárate Brazo Largo. Entre lágrimas, Juan Domingo Almirón cuenta que (ayer) por la tarde había dejado su guardia en la parada del Travel, donde trabaja hace 15 años, para pasar a buscar con su remise un bolsón de comida y luego encontrarse con su amigo zarateño en las inmediaciones de la rotonda de ingreso a Zárate. "La verdad es que no se trabaja nada y no tengo ni para comer. Conseguí un bolsón de mercadería y había quedado con mi amigo de Zárate, que tiene campo, que me iba a regalar unos pollos para que los críe… y ahora estoy con los pollos, pero sin el auto, varado en el puesto de Gendarmería. No sé ni cómo me voy a volver", relató. Según los dichos de Almirón, ya se había encontrado con su amigo en la colectora de la ruta 6 y ya habían pasado las cajas con pollos vivos de baúl a baúl, cuando pasó un móvil de Gendarmería y un oficial se bajó a pedir explicaciones. "Le dijimos que no estábamos haciendo nada malo, que me estaba regalando los pollos para criarlos y tener para comer. Además yo tengo todo en regla para circular, y él también… le mostramos los papeles pero nos dijo que estábamos violando la cuarentena y nos acusó de estar comercializando animales vivos. ¡Un disparáte!", relató Almirón.Tanto a él como a su amigo, le retuvieron ambos vehículos: un Chevrolet Aveo y un Gol Trend, supuestamente a instancias del Juzgado Federal de Campana. Su amigo pidió un remise para poder volver a su domicilio, mientras que Almirón, pasadas las 20, se encontraba haciendo llamados para que alguien le hiciera el favor de irlo a buscar. Lo peor del caso es que no sólo se quedó sin su herramienta de trabajo, sino que hace poco se mudó a Open Door y no sabía cómo iba a hacer para llegar hasta su casa. "Acá estoy: con los pollos, y sin saber qué hacer. Es todo muy injusto", concluyó mientras se le quebraba la voz.

Los pollos fueron el motivo inicial de las sospechas. Al final se los devolvieron, pero el remise y el auto de su amigo quedaron incautados.

#Dato insólito. Un remisero de #Campana (con pocos viajes) se encontró en rotonda de Zárate con un amigo que le regaló 8 pollos para cría y consumo. Los interceptó Gendarmería y por orden del juzgado Federal les incautaron los vehiculos, tenían los permisos y documentación. (?) pic.twitter.com/KoBx7FI2Rp — Daniel Trila (@dantrila) May 6, 2020

Sin remise y con mucha bronca

