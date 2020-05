La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 06/may/2020 Principio de incendio







Fue ayer al mediodía en una zinguería de la colectora Yaquemé. Lo Bomberos Voluntarios controlaron la situación. Por razones que se desconocen, unos tambores con recortes y viruta de chapa se prendieron fuego ayer en horas del mediodía en el local "Zinguería" dedicado al corte y plegado de chapas sobre Colectora Yaquemé y Salmini. Los dueños del local intentaron controlar la situación con extintores de polvo, pero no tuvieron más remedio que llamar a los Bomberos Voluntarios quienes acudieron al lugar con el Móvil 48 y extinguieron las llamas rápidamente utilizando agua. También participaron del operativo Defensa Civil y dos móviles del Comando Patrulla Campana asignados a las zonas 1 y 4.

El foco, confinado a unos tambores con recortes de chapa, fue rápidamente controlado. No hubo que lamentar pérdidas materiales.

#Dato incendio en una Zinguería de Colectora Yaquemé y Salmini 12hs. El fuego se inició en un tambor con chatarra sin extenderse a otras partes del inmueble, mucho humo. Bomberos voluntarios ?? de #Campana móvil 48 a cargo de su comandante Dappiano, Defensa Civil, ?? CP zonas 1y4 pic.twitter.com/265yeqLu8z — Daniel Trila (@dantrila) May 5, 2020

