TRAGEDIA EN ESQUEL Un avión sanitario protagonizó un accidente anoche en el Aeropuerto de Esquel y habría 4 víctimas fatales. La información preliminar indica que venía de Santa Fe a buscar a una nena con una derivación urgente, pero al intentar aterrizar perdió el control. En el avión venían dos tripulantes, un médico y la enfermera y no hubo sobrevivientes. La familia que debía trasladarse desde acá esperaba en la ambulancia para embarcar cuando se escuchó la explosión y luego vieron las llamas. Ante esta situación regresaron al hospital de Esquel. Bomberos de Esquel se movilizaron rápidamente al lugar. CUMBRE EN OLIVOS El presidente Alberto Fernández se mantuvo una extensa reunión de más de tres horas en la Residencia de Olivos con la vicepresidenta Cristina Kirchner, en momentos en que el Gobierno analiza una serie de definiciones respecto a cómo continuará la cuarentena a partir de la próxima semana. se trató de un encuentro a solas en el que se trataron los temas de la deuda, la extensión de la cuarentena por la pandemia del coronavirus, la liberación de presos, los debates que habrá en el Congreso de la Nación y el cambio del titular de la Anses, entre otros. PAGO POSTERGADO El Gobierno no pagó un vencimiento por US$ 2.100 millones con el Club de París, con el que se encuentra negociando una reestructuración de la deuda. La postergación fue confirmada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. La Argentina ya había solicitado al Club de París postergar ese vencimiento hasta el año próximo y, según informó el ministro, el organismo aceptó el pedido aunque todavía no hizo pública su aceptación. Guzmán afirmó que se está en negociaciones para "reprogramar la deuda del Club de París y no pagaremos", en declaraciones a una agencia internacional. "El Club de París ha sido receptivo y el proceso para reprogramar la deuda está en curso", agregó el ministro. CUARENTENA LIGHT El ministro de Salud, Ginés González García, adelantó que "la cuarentena va a seguir pero con otras características" más flexibles luego del 10 de mayo, última fecha decretada por el presidente Alberto Fernández, y admitió que "algunas personas están cansadas y angustiadas" por el confinamiento. "Se nota y es lógico. No es masivo, pero algunas personas están cansadas y angustiadas. Muchas quieren volver a algún tipo de actividad por fuera de sus domicilios que les permita mejorar su subsistencia", evaluó el funcionario. NUEVO EPICENTRO Reino Unido registró 693 muertes por coronavirus, lo que eleva el total de fallecimientos a 29.427, cifra que pone al país como el más afectado de Europa en cuanto a decesos por Covid-19. De acuerdo con el conteo del Departamento de Sanidad británico, el país superó a Italia, que este martes anunció 236 muertes para un total de 29.315. Así, a nivel mundial, Reino Unido quedó únicamente por detrás de Estados Unidos, que reporta casi 70 mil víctimas fatales. Horas antes de que se conocieran estos datos, la oficina de Estadística del Reino Unido publicó otro conteo que incluye a los fallecidos con sospecha de haber sido contagiados (por los síntomas que presentaron), y el total fue de más de 32 mil.



Breves: Noticias de Actualidad



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar