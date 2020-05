Campana sigue sin registrar nuevos casos de Covid-19

P U B L I C



Pese a la estabilidad en el número de contagios, las medidas preventivas continuarán por las próximas semanas. En Zárate, dieron de alta al trabajador de la empresa campanense Ameghino Servicios Industriales. El Municipio de Campana confirmó que no se registraron nuevos casos de coronavirus dentro del distrito. Por ahora la pandemia sigue cursando una evolución estable en la ciudad, acumulando un total de 7 vecinos infectados. A fines de marzo y principios de abril se registraron los únicos tres fallecimientos. Las víctimas fatales fueron Susana Vescina, que murió el 26 de marzo en el Hospital Austral de Pilar; e Isabel Heidrich y Humberto Pérez, fallecidos a principios de abril en el Hospital Municipal San José. En tanto, fueron dado de alta dos vecinos: uno de 51 años hospitalizado en el nosocomio municipal y otro de 47 que estuvo internado en la Clínica Delta. La semana pasada, el intendente Sebastián Abella descartó flexibilizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, en línea con la decisión que había adoptado el gobernador Axel Kicillof. "No podemos dejar o tirar todo lo bueno que hemos hecho hasta ahora. Entiendo que son momentos difíciles y que la cuarentena se está haciendo muy larga, pero no lo creo viable y no creo que sume a nuestro sistema sanitario", manifestó el jefe comunal. ALTA DE TRABAJADOR DE PYME LOCAL El viernes por la noche falleció una mujer de 93 años que había estado internada en la clínica San Carlos de Escobar, pero vecina de Zárate, y con diagnóstico confirmado de infección por coronavirus. Se trata de la primera víctima fatal que registra el Municipio que conduce Osvaldo Cáffaro, que hasta el momento acumula un total de seis casos de COVID-19, cuatro de los cuales ya han recibido el alta médica. Uno de ellos es el trabajador de la empresa local Ameghino Servicios y que se desempeña en la refinería de Axion energy. Según informó la propia pyme, el hombre "se sometió al segundo hisopado de control y su resultado fue negativo". Por eso, "superó en forma satisfactoria su enfermedad y fue dado de alta". "Se encuentra en perfecto estado de salud y continuará con el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su hogar", manifestó Ameghino Servicios.

Imagen ilustrativa. SITUACIÓN NACIONAL El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este martes cuatro nuevas muertes por coronavirus y 134 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 5.020 y las víctimas fatales suman 264. Del total de esos casos, 927 (18,5%) son importados, 2.207 (43,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1.445 (28,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Ayer por la mañana, el ministerio encabezado por Ginés González García comunicó dos nuevas muertes por coronavirus en el país: un hombre, de 75 años, residente en la provincia de Córdoba; y una mujer, de 75 años, residente en la provincia de Buenos Aires. En el reporte vespertino, se registraron dos decesos más: un hombre de 76 años, residente en la provincia de Córdoba; y una mujer de 76 años, de Capital Federal. Hasta el momento el total de altas es de 1.472 personas. Desde el inicio del brote se realizaron 69.718 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.536,4 muestras por millón de habitantes.

Campana sigue sin registrar nuevos casos de Covid-19

