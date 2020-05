Ahora se puede volver a casa

El Gobierno implementó un registro para que los ciudadanos bonaerenses varados en el país puedan regresar a sus domicilios habituales durante esta cuarentena. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires implementó ayer el "Certificado de regreso al domicilio habitual" a través de un registro del Ministerio del Interior y del Ministerio de Transporte que permite a los ciudadanos bonaerenses que se encuentran varados en el territorio argentino regresar a su domicilio habitual usando un vehículo particular. La medida, que fue publicada ayer martes en el Boletín Oficial, tiene como objetivo colaborar con la organización del regreso a casa de aquellos habitantes de la provincia de Buenos Aires que al momento de decretarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se encontraban en otro distrito y no habían podido regresar a sus domicilios. La solicitud se podrá realizar desde hoy a través del sitio web regresoacasa.gob.gba gob.ar/ donde se inicia el trámite cargando los datos obligatorios solicitados por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte de la Nación. El Ministerio de Gobierno de la Provincia ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación evaluarán los pedidos para la emisión de los certificados. Además, el traslado al domicilio se coordinará con cada jurisdicción municipal para guardar las medidas sanitarias correspondientes y para ordenar el caudal de retornos según cada caso. El certificado, que tendrá una vigencia de cuatro días, será otorgado exclusivamente para quienes dispongan de un vehículo particular e implicará que los ciudadanos se comprometan a cumplir con las medidas sanitarias de transporte y el posterior aislamiento social, preventivo y obligatorio una vez que lleguen a sus domicilios. Se podrá acceder también al Registro desde la página del Ministerio de Gobierno y desde las redes sociales de la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Instagram: @CasaPBA, Twitter: @CasaPBA y Facebook: Casa de la Provincia de Buenos Aires).

Ahora se puede volver a casa

